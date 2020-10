Dinslaken. In der Corona-Statistik des Kreises Wesel werden mehrere Dinslakener, die in den letzten Tagen an Corona verstorben sein sollen, nicht aufgeführt.

Mit 40 neuen Coronafällen und einer Sieben-Tage-Inzidenz von 123,7 stieg die Corona-Statistik in Dinslaken am Donnerstag auf ein trauriges Rekordhoch. Seit Beginn der Pandemie wurden hier 428 Infektionen registriert, 254 Menschen sind genesen und vier verstorben. Allerdings scheint die Lage noch dramatischer als die Statistik des Kreises Wesel ausweist. Denn in Dinslaken sind in der vergangenen Woche zwei Menschen offenbar im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben, die die Statistik nicht aufführt.

Lohberg trauert um Verstorbene

Die Lohberger trauern um mehrere Bürger, die dem Covid-19-Virus zum Opfer gefallen sind – und bislang nicht in den offiziellen Zahlen auftauchen. Rafet Baytop (46) sowie sein Schwiegervater sind beide in dieser Woche angeblich im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Der 46-jährige Rafet Baytop war Jugendtrainer der Fußballer von RWS Lohberg.

Vereinsvorsitzender appelliert „diese Krankheit verdammt ernst zu nehmen“

RWS Lohberg trauert um seinen Jugendtrainer, der als Frohnatur im Verein galt, und fühlt „mit den weiteren Schwerkranken aus Lohberg“, so der Vereinsvorsitzende Ali Acabuga: „Der Himmel hat einen Engel mehr, wir einen Freund, einen Weggefährten und eine gute Seele weniger.“ Acabuga appelliert, „diese Krankheit verdammt ernst zu nehmen“.

Darum fehlen die Fälle in der Statistik

Dass diese weiteren Todesfälle In der Corona-Statistik des Kreises Wesel bislang nicht enthalten sind, liegt offenbar daran, dass die Betroffenen nicht im Krankenhaus vor Ort behandelt wurden. Der Kreis Wesel könne die Todesfälle „erst veröffentlichen, wenn sie uns auf dem offiziellen Meldeweg bestätigt werden“, erläutert Kreis-Sprecherin Eva Richard. Dieser sei vom Robert-Koch-Institut vorgeschrieben und sehe vor, dass das Krankenhaus zuerst dem örtlichen Gesundheitsamt und dieses dann dem Kreis Wesel Meldung erstattet. Und das könne ein wenig dauern.