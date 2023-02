Warum es in Moers um die „Kunst der Barrikade“ geht

Moers. Im Schatten des Moerser Schlosses geht es zwei Schauspielern um die „Kunst der Barrikade“. Ihre Lesung unter # Blockieren hat aktuelle Bezüge.

Am Freitag, 10. Februar, findet um 19.30 Uhr die dritte Ausgabe der Performativen Aktionsreihe „Aufstand proben!“ im Pulverhaus des Schlosstheaters statt. Dieses Mal in Form einer Szenischen Lesung mit Patrick Dollas und Viola Köster über die Jahrhunderte alte „Kunst der Barrikade“.

Nachdem die Reihe im vergangenen Jahr bereits zwei Ausgaben im Pulverhaus erlebte, die sich unter #1 Campieren mit dem Thema Utopien und unter #2 Demonstrieren mit dem Thema der Postkolonialen Umweltbewegung in Nigeria auseinandersetzten, wenden sich die Veranstalter, der freie Schauspieler und Aktivist Patrick Dollas und Viola Köster vom Schlosstheater unter #3 Blockieren dieses Mal dem Thema der Blockadetechnik zu. Anlass für die Reihe „Aufstand proben!“, die sich mit unterschiedlichsten Formen demokratischen Protestes auseinandersetzt, war die Diskussion um einen „heißen Herbst“ und soziale Unruhen, die auf Grund der Auswirkungen der Pandemie sowie des Ukraine-Krieges auch in Deutschland erwartet wurden, so das Schlosstheater Moers (STM) in einer Pressemitteilung.

„Räumung verlangt nach Diskussion“

Zum Thema „Blockade“ liefert die Gegenwart mit den Aktionen der Letzten Generation sowie den Protesten gegen die Räumung des Dorfes Lützerath einen aktuellen Rahmen, der danach verlange, in öffentlichen Räumen wie dem Theater reflektiert und diskutiert zu werden, so das STM. Nicht zuletzt, da die Protestform der Barrikade eine Jahrhunderte lange Tradition in unterschiedlichsten Ländern, Kulturen und Gesellschaften dieser Welt besitze.

Die Reihe wird durch die Förderung des Kulturbüros Moers sowie das STM unterstützt. Kooperationspartner sind zudem das Museum Moers sowie die Fachstelle für Demokratie Moers.

Anmeldung unter info@schlosstheater-moers.de oder 02841 / 88 34 110. Die Veranstaltung ist kostenlos.

