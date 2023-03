Schlosstheater Moers: Neonazis und „rechtschaffene Mörder“

Moers. Autor Ingo Schulze liest im Schlosstheater-Studio, Juli Zehs „Über Menschen“ wird in Moers wieder gespielt: Was beides miteinander zu tun hat.

Eine Autorenlesung und die Wiederaufnahme eines Stückes stehen im Schlosstheater Moers auf dem Programm.

Am Samstag, 25. März, ab 19.30 Uhr, liest der Autor Ingo Schulze im Studio des Schlosstheaters aus seinem Roman „Die rechtschaffenen Mörder“. Darin geht es laut Mitteilung um den ebenso berühmten wie beliebten Bücherliebhaber und Antiquar Norbert Paulini. Als Hüter der Literatur versucht er, einen Gegenentwurf zur Gesellschaft zu verkörpern.

Autor Ingo Schulze ist am Samstag, 25. März, 19.30 Uhr, im Studio des Schlosstheaters zu Gast. Foto: Gaby Gerster

Doch nur wenige Seiten weiter ist von einer aufbrausenden, unversöhnlichen Hauptfigur die Rede, die beschuldigt wird, an fremdenfeindlichen Ausschreitungen beteiligt zu sein. Ist dieser passionierte Büchermensch wirklich zum Täter geworden?

Ingo Schulze lebt als Autor in Berlin und ist bekannt für Werke wie „Simple Storys“, in denen er sich mit seiner Zeit in der ostdeutschen Provinz beschäftigt. Derzeit ist er als „Metropolschreiber Ruhr“ Stipendiat bei der Brost-Stiftung in Essen. Die Lesung findet im Rahmen der Inszenierung von Juli Zehs „Über Menschen“ statt, die ab dem 24. März wieder im Schloss zu sehen sein wird. Weitere Aufführungen sind am 26. März, 18 Uhr, und am 28. März, 19.30 Uhr.

Auch bei Zeh geht es um die Frage, wie viel „die Guten“ eigentlich von „den Bösen“ trennt. Im Brandenburgischen Bracken freundet sich die linksliberale Großstädterin Dora über den Gartenzaun hinweg mit dem Neonazi Gote an.

Wo verläuft die Grenze zwischen nachbarschaftlichem Arrangement und gefährlicher Liebschaft? Und warum lässt Dora sich überhaupt erst auf einen Neonazi ein? Das sind Fragen, die auch in der Inszenierung eine Rolle spielen.

2021 als meistverkaufter Roman prämiert, verhandelt die Autorin Juli Zeh darin die Coronapandemie ebenso wie das Erstarken neonazistischer Bewegungen und die Schwächen der liberalen bürgerlichen Mitte.

In der Regie von Intendant Ulrich Greb lotet das Ensemble des Schlosstheaters die Grenzen des Machbaren aus, balanciert auf ihnen, kippt ins Menschliche und schrammt hart an der Toleranzlinie entlang.

Hier gibt es Karten für die Lesung und das Stück

Interessierte bekommen für die Lesung mit Ingo Schulze (Studio) und die Inszenierung von „Über Menschen“ im Schlosstheater, Kastell 6, Karten unter der Telefonnummer 02841 / 8834110 oder der E-Mail-Adresse: info@schlosstheater-moers.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland