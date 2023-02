Warum es im Moerser Frauenhaus eine neue Leiterin gibt

Christine Merten-Stephani (l.) übergibt an Karina Eichhorn.

Moers. In Moers ist der Sozialdienst katholischer Frauen Träger des Frauenhauses. Dort gibt es nach mehr als 30 Jahren jetzt einen Personalwechsel.

Nach mehr als 30-jähriger Leitung des Frauenhauses Moers geht Christine Merten-Stephani in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin ist Karina Eichhorn. Das berichtete jetzt der Sozialdienst katholischer Frauen Moers als Träger des Frauenhauses.

Christine Merten-Stephani hatte laut Aussage des Sozialdienstes am 15. Mai 1992 die Leitung des Moerser Frauenhauses übernommen und als Sozialarbeiterin beim Sozialdienst katholischer Frauen Moers in ihrer jahrzehntelangen Arbeit das Frauenhaus maßgeblich mitgeprägt. Die Aufnahme und Begleitung vieler Frauen mit ihren Kindern in ein selbstbestimmtes und gewaltfreies Leben standen ebenso im Mittelpunkt ihres Arbeitslebens wie viele sozialpolitische sowie auch bauliche Entwicklungen und Veränderungen.

Der Vorstand, die Geschäftsführung und insbesondere die Kolleginnen im Frauenhaus bedanken sich laut der Mitteilung für ihren unermüdlichen Einsatz und verabschieden Christine Merten-Stephani mit Wehmut, aber in erster Linie mit herzlichsten, guten Wünschen für die Zukunft.

Karina Eichhorn ist aufgrund ihrer früheren Tätigkeit im Moerser Frauenhaus mit der Arbeit für und mit den Klientinnen und deren Kindern sehr vertraut. Da sie außerdem bereits seit drei Jahren stundenweise das Frauenhaus-Team unterstützt, freut sie sich jetzt auf die Übernahme der Leitungsaufgaben, so die Mitteilung.

Das ist der Sozialdienst katholischer Frauen

Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) ist ein Frauen- und Fachverband in der katholischen Kirche. Seine Aufgabe ist es nach eigener Darstellung, insbesondere Frauen, Mädchen und Kindern, aber auch generell Familien und Jugendlichen in besonderen Lebenslagen, Armut und Not zu helfen.

