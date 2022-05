Warum Enni in Moers eine entspannte Freibadsaison erwartet

Moers. In Moers eröffnen bald die Freibäder. Was trotz Corona wieder möglich wird und warum Enni mit entspannteren Besuchen der Freibäder rechnet.

Der Mai zeigt sich erstmals von seiner sommerlichen Seite – mit Sonne pur und Temperaturen jenseits der 20 Grad-Marke. Bei solchen Aussichten werden die Moerser Freibäder der Enni Sport & Bäder in wenigen Tagen in die neue Saison starten. Seit Wochen arbeitet das Team von Bereichsleiter Benjamin Beckerle daran, dass das Freibad Solimare und das Naturbad Bettenkamper Meer im Mai öffnen können. Hält das gute Wetter an, wird hier ab Montag, 23. Mai, der Sprung ins kühle Nass möglich sein.

„Das Bettenkamper Meer ist bereits startklar.“ Dies geht laut Benjamin Beckerle in einem Naturbad deutlich schneller als im Solimare mit seinen beheizten Becken. „Das können wir leider nicht auf Knopfdruck von null auf 100 hochfahren“, sagt der Bäderexperte. Gleichwohl hofft Beckerle auf eine gute Saison, mit bestem Wetter und Besucherzahlen, die die rund 90.000 Gäste eines Sommers vor der Pandemie erreichen.

Die Hunde-Beachparty im Moerser Solimare fand 2021 großen Anklang. In diesem Jahr wird es eine Neuauflage geben. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Dabei wird der Badbesuch im dritten Corona-Sommer wieder entspannter. „Der Gesetzgeber hat die Schutzmaßnahmen aufgehoben, die 3G- oder sogar 2G-Regeln sind vom Tisch“, sagt Beckerle. Eintrittskarten wird es aber weiter nur über den Online-Shop der Enni-Homepage geben. Neu wird dabei eine hier integrierte Geldwertkarte sein: „Damit können treue Kunden Eintrittspreise in allen unseren Einrichtungen weiter reduzieren.“

Rutschen dürfen wieder genutzt werden

Insgesamt hofft Beckerle nach zwei schwierigen Pandemie-Jahren wieder auf eine weitgehend normale Saison mit Spaß, geöffneten Rutschen und Events. So wird es im Bettenkamper Meer wieder das Badewannenrennen geben, das Enni mit dem dortigen Freundeskreis und der DLRG Moers am 30. Juli ausrichten will. Am 11. Juni feiert der Freundeskreis im Naturbad sein Sommerfest. Überhaupt wird es im Naturbad mehr Veranstaltungen als bislang geben. Der neue Pächter der Strandbar, Claus Palm, habe viel vor, verspricht Beckerle.

Die Eintrittspreise werden dabei auch in der neuen Freibadesaison mit 3 Euro für den Besuch des Bettenkamper Meeres und 5,20 Euro im Solimare stabil bleiben. Kinder zahlen dort 3,20 Euro. Neu ab Mai: Mit dem Start der Freibadesaison führt Enni eine Online-Geldwertkarte ein. Damit können regelmäßige Besucher über alle Einrichtungen der Enni hinweg ein einheitliches Rabattsystem nutzen.

Beim Badewannenrennen gehen die Teilnehmer stets verrückt verkleidet an den Start. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Die Geldwertkarte ist im Onlineshop auf der Enni-Homepage integriert, wo sich bislang 55.000 Kunden registriert haben. Ab sofort können Badbenutzer hier nicht nur Tickets buchen, sondern auch einen gewünschten Betrag von mindestens 50 Euro aufladen. „Damit lassen sich je nach Höhe des Guthabens bis zu 20 Prozent des jeweiligen Eintrittspreises in Frei- und Hallenbädern sowie für den Besuch der Eishalle im Winter sparen“, so Beckerle.

Öffnungszeiten bleiben unverändert

Die Öffnungszeiten bleiben unverändert. Das Bettenkamper Meer öffnet täglich von 14 bis 20 Uhr, an Wochenenden sowie in den Sommerferien bereits ab 10 Uhr. Das Solimare öffnet durchweg bis September täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr. Zum Saisonfinale wird es am 10. und 11. September wieder das in Vorjahr so erfolgreiche Hundeschwimmen geben. Informationen, Tickets und alle Regelungen im Überblick auf www.enni.de.

>>> Das Kamp-Lintforter Freibad öffnet später <<<

Wann das Freibad im Panoramabad Pappelsee in Kamp-Lintfort öffnet, steht noch nicht fest. „Voraussichtlich Ende Mai/Anfang Juni“, sagt Stadtwerke-Sprecherin Judith Dohmen-Mick auf Anfrage. Das mache man von der Witterung abhängig und werde eine Woche vor dem Start mitgeteilt. Ob sich die Besucherinnen und Besucher wie beim Hallenbad auf eingeschränkte Öffnungszeiten im Freibad einstellen müssen, steht nicht fest. Die Personallage sei nach wie vor „nicht optimal“, so Dohmen-Mick. Im Bad fallen Mitarbeiter krankheitsbedingt aus, und wegen des generellen Fachkräftemangels können neue Stellen nicht zeitnah besetzt werden.

