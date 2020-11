Susanne S. (Name geändert) trifft in ihrem Beruf jeden Tag mit geschwächten und älteren Menschen zusammen. Als ihrer Tochter jetzt wegen eines Kontaktes mit einer positiv auf Corona getesteten Person Quarantäne verordnet wurde, ging die Moerserin davon aus, ebenfalls zu Hause bleiben zu müssen. Muss sie nicht, teilte ihr das Gesundheitsamt des Kreises Wesel mit.

Susanne S. arbeitet in Duisburg in der ambulanten Familienhilfe eines Sozialverbandes. Mehrere Stunden am Tag ist sie dort mit Menschen in deren Wohnungen zusammen, die Schwierigkeiten mit der Bewältigung ihres Alltags haben, teilweise aufgrund von Suchtproblemen. Die Helferin unterstützt, wenn es darum geht, Ordnung in der Wohnung zu halten oder die Tage zu strukturieren. Nebenbei arbeitet Susanne S. beim Hausnotrufdienst, ihre „Kunden“ sind dort in der Regel alte, kranke und geschwächte Menschen, wie sie erläutert, „also eine Risikogruppe“.

Jetzt kam ihre Tochter mit der Hiobsbotschaft eines Corona-Kontaktes nach Hause. Eine Woche sollte sie – wie die komplette Klasse – zu Hause bleiben, so lange sie keine Symptome zeige, wird sie nicht getestet. Trotzdem könnte sie infiziert sein und sie anstecken, überlegte Mutter Susanne und informierte ihren Chef. Er sieht das wie seine Mitarbeiterin. „Der hat sofort gesagt, dass ich mich krank schreiben lassen soll, weil das Risiko, dass ich das Virus in die Familien bringe, zu groß sei“, berichtet sie. Also bat Susanne S. ihren Hausarzt um eine Krankschreibung. Der jedoch, so gibt sie den Inhalt des Telefonats wieder, habe abgelehnt mit der Begründung, er dürfe sie nicht krank schreiben, so lange für sie keine Quarantäne angeordnet ist.

Das Gesundheitsamt sagt, dass die Quarantäne nur für die Tochter gilt

Nun rief Susanne S. das Kreisgesundheitsamt in Wesel an, aber dessen Mitarbeiter erklärte ihr, die Quarantäne gelte nur für ihre Tochter. Anschließend versuchte die Moerserin Hilfe und Erläuterungen nacheinander bei ihrer Krankenkasse, der Kassenärztlichen Vereinigung und der Unabhängigen Patientenberatung. Die Quintessenz dieser Gespräche war jedoch stets: Da sind wir nicht zuständig.

„Wer soll das verstehen?“, fragt Susanne S. „Ich habe alle Stellen darauf hingewiesen, dass ich mit Menschen arbeite, die zur Risikogruppe gehören und soll trotzdem munter weiterarbeiten. Ich denke, wir sollen auf unsere Mitmenschen aufpassen und vorsichtig sein...“

Der Kreis Wesel bestätigt den Bericht der Familienhelferin. Deren Tochter, erläutert Pressesprecherin Anja Schulte, sei ein so genannter „Erst-Kontakt“, für den Quarantäne angeordnet wird. Solange sie keine Symptome zeigt und positiv getestet wird, sei ihre Mutter „Kontakt-Person zweiten Grades“ – ohne Quarantäne. Wäre Susanne S. Krankenschwester oder Lehrerin, würde man ebenso verfahren. Dies, so Anja Schulte weiter, seien die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts, die für alle Gesundheitsämter gelten.

Kreis ist an der Grenze seiner Testkapazitäten

Gleichwohl habe man Verständnis, dass sich Menschen in dieser Situation Sorgen machen, versichert Anja Schulte, „Vorsicht ist ja auch „gut und sinnvoll“. Andererseits sei die Wahrscheinlichkeit eines positiven Testergebnisses bei einem Menschen mit Symptomen viel größer als ohne, sagt Schulte und ergänzt: „Wir sind an der Grenze der Testkapazitäten.“ Zudem habe jeder die Möglichkeit, sich freiwillig testen zu lassen, beispielsweise beim Deutschen Roten Kreuz in Rheinberg. In dem Fall muss man die Kosten freilich selber tragen. Nach Auskunft des DRK liegen sie bei 79 Euro (02843/90 630).

Susanne S. versucht in diesen Tagen, ihren Job aus dem Homeoffice zu erledigen. Doch Familienhilfe per Videokonferenz funktioniere nur bedingt, sagt sie: „Das ist alles andere als optimal.“