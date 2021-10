Verein in Moers

Verein in Moers Warum ein Moerser Verein plötzlich 200 neue Mitglieder hat

Moers/Kamp-Lintfort. Am Jahresende verschmelzen die Vereine von Haus & Grund in Moers und Kamp-Lintfort. Die Weichen dafür wurden schon viel früher gestellt.

Im Rahmen ihrer jeweiligen Jahreshauptversammlungen haben die Mitglieder von Haus & Grund Grafschaft Moers und des Vereins der Haus- und Grundeigentümer Kamp-Lintfort einstimmig für eine Verschmelzung zum Jahreswechsel votiert.

Wie aus einer Mitteilung an die Redaktion hervorgeht, wächst Haus & Grund Grafschaft Moers damit um über 200 Mitglieder auf eine Stärke von fast 3800 Mitgliedern und demnach einer der größten Vereine im Kreis Wesel. Der Geschäftsführer des Vereins, Rechtsanwalt Michael Buser, freut sich, dass die Interessen der Immobilieneigentümer künftig mit noch stärkerer und einheitlicher Stimme vertreten werden können.

Simon Lisken noch bis Ende des Jahres Vorsitzender in Kamp-Lintfort

Bereits seit April 2020 hatte die Geschäftsstelle in Moers laut Mitteilung kommissarisch die Geschäftsführung für den Kamp-Lintforter Verein übernommen und dessen Mitglieder in sämtlichen immobilienbezogenen Themen betreut. Neben der Öffentlichkeitsarbeit bietet Haus & Grund den Mitgliedern kostenlose Rechtsberatung und außergerichtliche Vertretung zu allen immobilienbezogenen Themen an.

Auch erstellt der Verein auf Wunsch die Betriebskostenabrechnungen. Für die Zeit bis zur Verschmelzung wurden der Vorsitzende des Kamp-Lintforter Vereins, Simon Lisken, sowie der Kassierer, Hartmut Olders in ihren Ämtern bestätigt. Bei Haus & Grund Grafschaft Moers wurden der Vorsitzende Henner Sander, der stellvertretende Vorsitzende Udo Brand sowie die Vorstandsmitglieder Manfred Baltes und Bernhard Brust bestätigt.

Das sind die Ergebnisse bei den Wahlen

Neuer weiterer stellvertretender Vorsitzender wurde Eckhard Brotte. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Manfred Basten kandidierte nicht erneut, ebenso wenig wie der ehemalige langjährige stellvertretende Vorsitzende Dr. Hans-Joachim Horsters, der nunmehr auch aus dem Beirat ausschied. Sander dankte beiden im Namen des Vereins für die jahrzehntelange Mitarbeit. Neu in den Beirat gewählt wurden Ramona Lueneberg und Martin Brand.

