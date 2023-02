Warum ein Arzt aus Moers Hilfspakete für Syrien organisiert

Für die Menschen in Syrien (v.l.): Der Oberarzt der Klinik für Lungen- und Bronchialheilkunde, Jan Agha, Stefan Bühning und Nils Petry aus der Verwaltung der Stiftung Bethanien Moers packen Hilfsmittel.

Moers. Den Erdbebenopfern fehlt oft das Nötigste. Deshalb hat ein Oberarzt des Bethanien-Krankenhauses in Moers jetzt Hilfsmittel auf den Weg gebracht.

Babynahrung, Windeln, Decken und Verbandsmaterial – alles Dinge, die in den Krisengebieten in der Türkei und Syrien nach den Erdbeben dringend benötigt werden, hat die Stiftung Bethanien in Moers nun auf den Weg nach Syrien gebracht. Auf Initiative eines Oberarztes der Klinik für Lungen- und Bronchialheilkunde im Krankenhaus Bethanien ist der Transport organisiert worden.

Oberarzt Jan Agha hat seine Wurzeln im Erdbebengebiet, Verwandte und Bekannte leben dort. Daher weiß er aus erster Hand, was dringend vor Ort gebraucht wird. Zu seinen privaten und gesammelten Spenden hat das Team der Stiftung Bethanien rund 20 Pakete mit medizinischem Material sowie Babynahrung hinzugepackt und sie nach Essen zu einer Übergabestelle gebracht.

Die Pakete gelangen über Belgien auf ein Schiff in den Libanon und von dort nach Syrien. „Wir sind dankbar für die Initiative unseres Oberarztes und hoffen, dass wir den Menschen in den Krisengebieten zumindest ein bisschen helfen können“, erklärt Dr. Ralf Engels, Vorstand der Stiftung Bethanien Moers.

