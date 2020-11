Moers. Schon seit vergangener Woche gilt die Maskenpflicht in Moers nur noch zu bestimmten Zeiten. Warum das so ist, kann ein Rechtsanwalt erklären.

Weil zwei Einwohner geklagt haben, muss die Stadt Moers ihre Verordnung zur Maskenpflicht ändern. Die neue Regelung gilt bereits seit der vergangenen Woche.

Im Amtsblatt vom 26. November gibt es „ergänzende Regelungen zu Mund-Nase-Bedeckung in öffentlichen Außenbereichen“. Neu sind demnach die Zeiträume: montags – freitags 8 – 19 Uhr, samstags 9 – 17 Uhr. Außerdem gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung an Sonn- und Feiertagen nicht. In der Verfügung zur Maskenpflicht vom 3. November waren diese Zeiten nicht enthalten.

Zwei Klagen vor dem Verwaltungsgericht in Düsseldorf

Gegen die zeitlich unbefristete Maskenpflicht in der Moerser Innenstadt hatten eine Einwohnerin und der Moerser Rechtsanwalt Sören Arslan geklagt. Die Klage lag bei der 24. Kammer des Verwaltungsgerichts Düsseldorf, ist aber inzwischen von beiden für erledigt erklärt worden, wie Arslan mitteilt.

„Eine Maskenpflicht ohne zeitliche Beschränkung ist in anderen Kommunen unüblich und entspricht auch nicht den Gegebenheiten“, teilt Arslan mit. Für die Moerserin und ihn sei es nicht nachvollziehbar, dass die Maskenpflicht zu Zeiten gegolten habe, in denen nur wenige Menschen durch die Innenstadt gegangen seien. Laut Arslan hat die Kammer diese Bedenken geteilt.

Zu einem Urteil des Verwaltungsgerichts ist es aber nicht gekommen, weil beide Klagen nicht mehr anhängig sind. Ein Problem sind noch die Hinweisschilder: Auf ihnen sind die neuen Geltungszeiten bisher nicht vermerkt. Ihr Austausch wird vorbereitet.

Wie ihr Vorgängerin gilt die neue Regelung für diese Bereiche in der Fußgängerzone und der Altstadt: Altmarkt, Burgstraße, Fieselstraße, Friedrichstraße, Hanns-Dieter-Hüsch-Platz, Kirchstraße, Klosterstraße, Meerstraße, Neumarkt, Neustraße, Niederstraße, Oberwallstraße (von Dr. Hermann-Bähr-Straße bis Haagstraße), Pfefferstraße, Schustergasse, Steinstraße, Königlicher Hof, Homberger Straße (Königlicher Hof bis Klever Straße).