Warum die Moerser Rocknacht 2.0 „ein Stück Normalität“ ist

Moers. 2020 war die Musikparty in Moers ausgefallen. Jetzt soll sie wieder stattfinden – wenn das Virus es zulässt. Mit dabei ist ein Duisburger.

Es ist nicht leicht, in diesen coronabewegten Zeiten eine große Veranstaltung zu planen. Das Moers Marketing wagt jetzt diesen Schritt und will bei der Moerser Rocknacht 2.0 im August eine Musikparty feiern – wenn das Virus es zulässt.

Am Samstag, 21. August spielen drei Bands auf einer Bühne in Rheinkamp. Michael Birr, Geschäftsführer beim Moers Marketing, hat dafür die Rasenfläche hinter dem Enni-Sportpark reserviert und Unterstützer für das Vorhaben gefunden. Die Moerser Gastronomen Dirk Aberfeld und Michael Zajuntz sind ebenso dabei wie Guido Lohmann, der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Niederrhein als Sponsor.

Zajuntz und Aberfeld waren es auch, die die Moerser Rocknacht 2.0 im Jahr 2018 aus der Taufe gehoben hatten. Der Vorgänger, die Moerser Rocknacht, war bis 2016 eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt, verantwortlich war damals die Agentur Passepartout des Kamp-Lintforters Thorsten Kalmutzke.

Die beiden vom Moers Marketing organisierten Neuauflagen 2018 und 2019 begeisterten eine breites Publikum in der Enni-Eventhalle. Jetzt findet die Moerser Rocknacht 2.0 erstmals open air statt, und Michael Birr hofft auf einen ähnlich guten Zuspruch der Musikfans am Niederrhein. Am vorletzten Samstag im August gibt es ab 18.30 Uhr Oldies und Coverrock von Rockhouse und Second Edition.

Michael Bormann aus Duisburg, hier auf einem Foto von 2014, kommt zur Moerser Rocknacht 2.0. Foto: Stephan Eickershoff / WAZ FotoPool

Dann tritt der Duisburger Michael Bormann auf, der bei der 4. Staffel von The Voice of Germany 2014 fast bis zum Schluss dabei war. Michael Zajuntz: „Dazu bieten wir eine professionelle Bühnentechnik inklusive einer Lichtshow.“

2020 gab es pandemiebedingt keine Moerser Rocknacht 2.0, jetzt soll die Geschichte des beliebten Musikevents weitergehen, wie Zajuntz berichtet: „Die Leute möchten wieder etwas mehr Normalität und wir möchten ihnen etwas bieten. Damit setzen wir ein Zeichen in schwierigen Zeiten.“ Dirk Aberfeld, der zusammen mit Zajuntz an dem Abend für die Gastronomie sorgen wird, weiß, wie wichtig solche Veranstaltungen sind: „Es tut einfach gut, nach so langer Zeit wieder für die Menschen arbeiten zu können.“

Bei einer Inzidenz unter 35 sind fast 1000 Gäste zugelassen

Zugelassen sind am 21. August bei einer Inzidenz unter 35 knapp 1000 Besucherinnen und Besucher, die drei „g“ spielen eine zentrale Rolle: geimpft, genesen, getestet. Wer davon nichts vorweisen kann, kommt nicht aufs eingezäunte Areal. Am Eingang wird kontrolliert (Einlass ab 17 Uhr), die Rocknacht ist bei der Corona-App gemeldet. Michael Birr: „Wir überlegen zurzeit, ob wir sie auch bei der Luca-App melden und für Ausnahmefälle ein kleines Testzentrum vor Ort einrichten.“ Die Veranstaltung ist bis 23 Uhr genehmigt, laut Birr geht der Schall von der Wohnbebauung weg.

Moerser Rocknacht 2.0, Samstag, 21. August, 18.30 Uhr (Einlass 17 Uhr), Fläche hinterm Enni-Sportpark Rheinkamp, Am Sportzentrum 5, 47445 Moers. Karten gibt es ab sofort für 18 Euro beim Moers Marketing, Kirchstraße 27a und in der Volksbank Niederrhein an der Mühlenstraße. Laut Veranstalter wird der Ticketpreis bei Ausfall erstattet.

