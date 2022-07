Großer Freizeitpark, zurzeit keine Toiletten: Das will die CDU in Moers ändern.

Moers Warum die CDU in Moers Toiletten im Freizeitpark will

Moers. Im Moerser Freizeitpark gibt es zurzeit keine Toiletten. Das will die CDU schnell ändern. Zupancic: „Wer muss, hat dort ein großes Problem.“

Durch die geplante Neugestaltung des Freizeitparks in Moers fehlen zurzeit dort Toiletten. Darauf weist jetzt die CDU-Fraktion in einer Mitteilung hin – und setzt sich für eine Lösung des Problems ein.

In einem Antrag beauftragt die CDU-Fraktion die Moerser Stadtverwaltung, schnellstmöglich eine temporäre, mobile Toilettenstation am Freizeitpark zu errichten. Seit dem Abriss des Pavillons fehlt dort eine öffentliche Toilette für die Parkbesucher.

Ein enormes Problem, erklärt Fraktionschefin Julia Zupancic: „Dass die öffentliche Toilette am Freizeitpark fehlt, bestätigen auch viele Bürgerinnen und Bürger unter anderem in den sozialen Netzwerken. Nicht nur Familien hätten schlicht ein großes Problem, wenn das Kind mal zur Toilette muss, sondern alle Parkbesucher. Und tatsächlich gibt es in der Umgebung weit und breit keine andere Toilette. Deswegen sehen wir hier dringenden Handlungsbedarf der Stadtverwaltung, um die Situation so schnell wie möglich zu entspannen und eine Lösung für die Bauzeit im Freizeitpark zu finden.“

Der Pavillon und die Toiletten mussten für den Umbau des Freizeitparks weichen. Bis dort aber neue öffentliche Toiletten installiert sind, dauert es nach Auffassung der CDU jedoch zu lange.

„Hier ist eine schnelle und gute Übergangslösung gefragt. Beispielsweise in Form eines Toilettenwagens oder einer Containerlösung, bis eine neue öffentliche Toilette gebaut ist.“, wird Zupancic weiter in der Mitteilung zitiert. Des Weiteren müsse sichergestellt werden, dass die mobile Einrichtung regelmäßig gereinigt werde. Die Vorarbeiten zur Umgestaltung hatten im Februar mit der Rodung von Bäumen begonnen, im kommenden Herbst soll es dann richtig losgehen.

