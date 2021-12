Warum der SCI:Moers Geld vom Innenministerium bekommt

Moers. Die Nachbarschaftswerkstatt im SCI:Moers hat eine Weihnachtsüberraschung bekommen: eine Förderung von 1000 Euro. Was der SCI mit dem Geld macht.

Mit einer Weihnachtsüberraschung wurde jetzt die Nachbarschaftswerkstatt im SCI:Moers ausgezeichnet. Mit 1000 Euro fördert das Innenministerium NRW das Engagement der Nachbarschaftshilfe, die seit 12 Jahren im SCI:Jugendsozialzentrum Barbaraschule beheimatet ist. Das teilt der SCI mit.

Unzählige Einsätze haben die ehemaligen Bergleute in diesen Jahren als Nachbarschaftshilfe für Bewohner des Stadtteils in Moers-Meerbeck übernommen, heißt es weiter: Sie haben Schränke verrückt, Bilder aufgehängt, Glühbirnen gewechselt. Arbeiten, für die gerade kein Nachbar zur Verfügung stand.

Neben der mobilen Nachbarschaftshilfe sind die Ehrenamtler auch in der Werkstatt aktiv. Hier werden Wünsche von Schulen und Kindergärten verwirklicht, Hochbeete gebaut oder Stühle und Tische überarbeitet. Und einmal im Monat ist die Werkstatt als Repair-Cafe geöffnet, um Reparaturen an Möbeln oder Elektrogeräten durchzuführen.

Mit der Förderung konnte sich die Nachbarschaftswerkstatt jetzt einen Wunsch erfüllen: eine Weihnachtsfeier und eine neue „Arbeitskleidung“ mit neuem Logo. „Nachbarschaftshilfe mit Herz“

Die Nachbarschaftswerkstatt ist jeden 1. und 3. Donnerstag in der Zeit von 17 bis 19 Uhr im SCI:Jugendsozialzentrum Barbaraschule, Barbarastraße 12 in Moers-Meerbeck erreichbar oder per Telefon unter 02841/95790.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland