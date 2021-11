Warum das Moerser Café Mehrhoff ein Denkmal werden soll

Moers. Antrag vom Landesamt für Denkmalpflege: Das stadtbekannte Gebäude in der Innenstadt soll zum Denkmal werden. Die Entscheidung fällt kurzfristig.

Das Gebäude Café Mehrhoff soll unter Denkmalschutz gestellt werden. Das Landesamt für Denkmalpflege hat auf Basis eines Gutachtens den Antrag auf Eintragung der Traditionsgaststätte an der Neustraße in die Denkmalliste gestellt.

Das markante Gaststättengebäude wurde am Silvesterabend 1901 eröffnet. Zeitweise wurde es unter dem Namen „Zur Stadt Krefeld“ betrieben, 1936 wurde es zum „Alten Brauhaus“. Später wurde das Haus in ein Café und Eiscafé bzw. eine Konditorei umgewandelt, seit 1976 befindet es sich im Familienbesitz. Das Gebäude sei in seinen charakteristischen Merkmalen gut erhalten, so die Denkmalschützer.

Gutachter: Ein Zeugnis des Landhausstils

Mit seiner malerischen Gestaltung, die den Baukörper durch Schmuckfachwerk, Verschieferung, Turmerker oder große, auffällig gegliederte Fenster variiert, sei es ein Zeugnis des Landhausstils seiner Zeit. Mit seiner Lage an der Biegung der Neustraße sei es zudem ein wichtiger Blickpunkt im Straßenraum und unverzichtbarer Bestandteil des Ensembles aus historischen Gebäuden an dieser Stelle.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung entscheidet über den Antrag am 18. November im Rathaus (16 Uhr).

