So sah es im vergangenen Jahr aus, als die Firma Enni den Königssee reinigte. Am kommenden Montag kehren die Arbeiter zurück.

Moers Warum das Großreinemachen am Königssee in Moers nötig ist

Moers. Der Termin für die Reinigung des Moerser Königssees steht fest. Diesmal geht es nicht nur um den See, sondern auch um andere Gewässer.

Es ist eine jährlich wiederkehrende Aktion, durch die der Königssee im Herzen der Moerser Innenstadt auch in diesem Sommer eine Frischzellenkur bekommt. Ab 9. August wird die Enni Stadt & Service Niederrhein in dem künstlich angelegten Gewässer wieder im Auftrag der Stadt Moers zum Großreinemachen ausholen.

„Wir können jetzt nach der gesetzlichen Brut- und Setzzeit loslegen“, sagt Teamleiter Axel König. Hierzu wird zunächst das Wasser abgepumpt und das Becken dann von Unrat befreit. Rund zwei Tage wird es dauern, bis der See leer ist. Erst dann können Mitarbeiter aus dem Bereich der Grünflächenpflege der Enni den zurückgebliebenen Schlamm mit Besen und Schneeschiebern zusammenkehren.

Und was passiert mit den Enten?

Ein spezieller Sauger wird den Schlamm dann aufnehmen und ihn in ein Spül- und Saugfahrzeug pumpen, das sonst bei der Kanalreinigung eingesetzt wird. Bei der Arbeit werden die Mitarbeiter immer ein Auge auf die quakenden Bewohner des Sees haben. „Die Enten zeigen sich von der Aktion stets wenig beeindruckt und ziehen mit ihrem halbwüchsigen Nachwuchs von alleine ein paar Meter weiter in den Graben des Moersbaches um. Dort haben sie ihre Ruhe, bis sie dann bald in einen mit frischem Wasser gefüllten Königssee zurückkehren können“, sagt König.

Nach einigen Jahren wird Enni nach dem Königsee diesmal auch den Graben rund um das Parkdeck am Neuen Wall wieder komplett reinigen. „Auch hier werden wir das Wasser ablassen und dann Schlamm sowie so manche andere Hinterlassenschaft wie Plastikmüll oder Flaschen beseitigen.“

Von der Enni kommt eine dringende Bitte

Laut König ist der teils schlechte Zustand des Königsees selbst gemacht. „Viele Menschen würden die Enten aus falsch verstandener Tierliebe füttern. Allerdings lande ein Großteil der Nahrung nicht im Entenbauch, sondern bleibe im Wasser und sorge hier für ein starkes Algenwachstum. „In heißen, sonnenreichen Sommern kommt es vor, dass das Gewässer sogar umkippt“, appelliert König daher an Bürgerinnen und Bürger, die Enten nicht zu füttern und Abfälle rund um die Anlage vernünftig zu entsorgen. „So kann jeder seinen Teil zu einem intakten Königsee und ein schönes Stadtbild beitragen.“

