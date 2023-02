Bischof Felix Genn kam am Sonntag zu einer Festmesse nach Kamp-Lintfort.

Kirche Warum Bischof Genn in Kamp-Lintfort eine Festmesse feierte

Kamp-Lintfort. Darum feierte der Bischof von Münster, Felix Genn, am Sonntag mit vielen Besuchern, Messdienern und Fahnen eine Pontifikalamt in Kamp-Lintfort.

Bischof Felix Genn hat am Sonntag im Rahmen des Jubiläums ‘900 Jahre Kloster Kamp’ eine Festmesse zu Ehren der Heiligen Agatha mit der Kirchengemeinde St. Josef gefeiert. Musikalisch wurde der Gottesdienst vom Abteichor Kamp gestaltet unter der Leitung von Uwe Sin.

Der Bischof dankte allen, die das Kloster zu dem machen was es heute ist. Er blickte auch zurück auf die Vergangenheit des Klosters, die vielen Male, wo es eigentlich vor dem Aus gestanden habe und von mutigen Menschen doch wieder aufgebaut und geprägt worden sei. 900 Jahre seien eine stolze Zahl: „Hier ist Glauben gelebt worden.“ Die Gemeinde und die Menschen selber würden entscheiden, was aus diesem Begegnungsort werde, so Genn, sowohl kulturell als auch geistlich.

Mittagessen mit Ehrenamtlern

Nach dem Pontifikalamt spendete Bischof Genn den Blasiussegen und kam mit Gemeindemitgliedern ins Gespräch. Anschließend standen ein Besuch des Geistlichen und Kulturellen Zentrums sowie des Museums Kloster Kamp und ein Mittagessen mit Ehrenamtlern auf dem Programm.

Bürgermeister Christoph Landscheidt hatte bei der Begrüßung zuvor die Kooperation zwischen Stadt, Kirchengemeinde und dem Geistlichen und Kulturellen Zentrum Kloster Kamp gelobt. Landscheidt berichtete, dass die Bauern von Kamp und die Bergleute von Lintfort einst keine Freunde gewesen seien und dass der Wandelweg geholfen habe, den Bindestrich in Kamp-Lintfort bedeutsam zu machen. Weiter sprach der Bürgermeister über die Bedeutung des Klosters in Europa und davon, dass die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die Schirmherrschaft für das Jubiläumsjahr übernommen habe.

