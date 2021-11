Gutschein-Aktion Warum an Nikolaus ein Besuch bei der SPD Kamp-Lintfort lohnt

Kamp-Lintfort. Kinder bis zwölf Jahren können an Nikolausabend ihren Stiefel bei der SPD abgeben. Dabei sollte eines besonders berücksichtigt werden.

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr füllt die SPD Kamp-Lintfort wieder allen Kindern im Alter bis zwölf Jahren ihre Stiefel und Schuhe mit leckeren Süßigkeiten. Das teilt der Landtagsabgeordnete René Schneider mit. Dazu sind alle Kinder aufgerufen, am Nikolausabend (Montag, 6. Dezember, zwischen 16 und 19 Uhr) einen geputzten Schuh oder Stiefel in der SPD-Mitmachzentrale am Prinzenplatz (Freiherr-vom-Stein-Straße 30) abzugeben.

Die gefüllten Stiefel können am Tag darauf (7. Dezember 2021) zwischen 16 und 18 Uhr an gleicher Stelle wieder abgeholt werden. Auch für die Eltern wird es mit etwas Glück was geben: Nach dem Zufallsprinzip verteilen die SPD-Helferinnen und Helfer zehn Gutscheine der Werbegemeinschaft Kamp-Lintfort im Wert von je 25 Euro auf alle abgegebenen Stiefel und Schuhe.

Damit auch die Geschäfte ein wenig profitieren

„Auf diese Weise entsteht auch bei den Großen hoffentlich ein bisschen Vorfreude auf die Adventszeit und die Geschäfte, in denen die Gutscheine eingelöst werden können, profitieren ebenfalls in diesen besonders schweren Zeiten“, erklärt der SPD-Parteivorsitzende René Schneider.

