Glauben Warum am 8. März der Pfarrer in St. Josef nur zuhören darf

Kamp-Lintfort. Zum Weltgebetstag laden Frauen aller Konfessionen ein. In Kamp-Lintfort begehen die Christinnen diesen Tag schon zum 50. Mal und laden ein.

„Der Pfarrer darf gerne kommen und hinten Platz nehmen und zuhören“, stellt Ulrike Kaufmann von der evangelischen Gemeinde Lintfort fest. Aber ansonsten führen am Weltgebetstag am 3. März in der Josefkirche Frauen den Gottesdienst durch. Wie seit 50 Jahren in Kamp-Lintfort. Wie seit fast 150 Jahren in aller Welt – ausgehend von Amerika.

Dass überhaupt Männer dazu kommen dürfen und sollen, das ist sogar recht neu, seit fünf oder sechs Jahren, erinnern sich die Frauen vom Kernteam, das den Tag vorbereitet. „Den Segen können wir erteilen“, ergänzt Helga Klaus von der evangelischen Gemeinde über den besonderen Gottesdienst. Nur eine Messe feiern, das geht bei aller Ökumene, die an diesem Tag gelebt wird, nicht.

Ökumenische Feier – diesmal in St. Josef

Vertreten sind am 3. März (der Weltgebetstag wird immer am ersten Freitag im März gefeiert) alle in Kamp-Lintfort vertretenen christlichen Gemeinden, also neben Lintfort und dem katholischen Verbund St. Josef auch die freikirchliche Gemeinde an der Königstraße, die freie evangelische Kirche Hoerstgen und die evangelische Kirche in Hoerstgen.

Als besonderes Erlebnis empfinden die Frauen es, dass der Gottesdienst rund um die Erde quasi 24 Stunden lang gefeiert wird. In jedem Jahr übernimmt ein anderes Land die Vorbereitung der Liturgie. Diesmal waren es Frauen aus Taiwan, die unter dem Titel „Glaube bewegt“ Texte und Lieder zusammengestellt haben. In der dazugehörigen Bibelstelle geht es dabei um einen Brief des Paulus an eine kleine Gemeinde, die „Großes erwarten“ dürfe. In Taiwan, sagt Helga Klaus, gäbe es einen Christenanteil von fünf bis sieben Prozent.

Ein Tag mit besonderer Bedeutung

Wie sehr der Gebetstag manche berührt, macht Ulrike Kaufmann an einer sehr betagten Teilnehmerin fest: „Helga Dalibor ist 97 Jahre, die wollte ich eigentlich nur befragen zu den Anfängen in den Siebzigern. Und sie holte ein Gottesdienstbegleitblatt von 1974 und von 1987 hervor. Die hat sie all die Jahre aufbewahrt“, staunt die Kamp-Lintforterin.

Doch die Damen machen sich nichts vor: „Wir gehen nicht von einem vollen Haus aus.“ Der Termin am Freitagnachmittag um 16 Uhr sei für Berufstätige ungünstig. Und überhaupt: „Die jungen Leute sind auf einem ganz anderen Weg“, so Kaufmann.

Im Anschluss an den Gottesdienst am 3. März, nach dem seit 1973 immer gleichen Abschlusslied, geht es ins Josef-Jeurgens-Haus zu Kaffee und Kuchen.

