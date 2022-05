Feierabendmarkt Wie es in Neukirchen-Vluyn mit Feierabendmärkten weitergeht

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn startet die Saison des Feierabendmarktes. Das Stadtmarketing kündigt für das Treffen auf dem Vluyner Platz viele Angebote an.

Das Stadtmarketing lädt wieder zum Genießen auf den Vluyner Platz: An jedem zweiten Donnerstag im Monat wird der Vluyner Platz von 16 bis 21 Uhr zum Feierabendmarkt. Saison für den Markt ist von Mai bis September. Im Vordergrund steht der Genuss, teilt das Stadtmarketing mit: Neben Leckerem vom Grill und aus der Gulaschkanone versorgt die Caffé Ape die Besucher mit Kaffeespezialitäten und der Retro Bulli hat Berliner Weisse an Bord, ein Getränkewagen hält gekühlte Getränke bereit.

Türkische Spezialitäten und Crêpes für den süßen Zahn sind ebenfalls im Angebot. Mallorquinische Spezialitäten bringt Gusto Balear zum Verkosten, der Samannshof bietet Weingenießern einen feinen Tropfen. Apfelgarten Heckes hat Gutes rund um den Apfel im Angebot. Neu dabei sind Alinas Gourmetwerkstatt und Bears Streetfood mit Snacks to go. Für Kinder ist das Diamond Painting vor Ort, heißt es weiter.

Viele Händler entlang des Platzes und der Niederrheinallee beteiligen sich mit erweiterten Öffnungszeiten. Musikalisch kümmert sich das Gitarrenduo Two of Us um die Unterhaltung der Besucher. Die beiden Gitarristen überzeugen mit Songs aus dem Golden Age des Pop und Beat. Weitere Termine des Feierabendmarkts sind der 23. Juni (verlegt wegen Feiertag), 14. Juli, 11. August und 8. September.

