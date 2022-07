Ein Foto vom Mai. Auch am Donnerstag gibt es wieder etliche Köstlichkeiten.

Feierabendmarkt Wann der nächste Feierabendmarkt in Neukirchen-Vluyn ist

Neukirchen-Vluyn. Das Stadtmarketing Neukirchen-Vluyn kündigt den nächsten Feierabendmarkt auf dem Vluyner Platz an. Mit Leckerem für den Magen und Gutem fürs Ohr.

Der nächste Feierabendmarkt steht an: Am Donnerstag, 14. Juli, rückt von 16 bis 21 Uhr auf dem Vluyner Platz der Genuss in den Vordergrund. Neben Leckerem vom Grill und aus der Gulaschkanone versorgt die Caffé Ape die Besucher mit feinen Kaffeespezialitäten, ein Getränkewagen hält gekühlte Getränke bereit.

Der Samannshof bietet Weingenießern einen feinen Tropfen. Apfelgarten Heckes hat Gutes rund um den Apfel im Angebot, Alinas Gourmetwerkstatt lockt mit Feinkost und Snacks to go, Bears Streetfood mit hausgemachten Burger. Crêpes sind ebenso im Angebot wie Gutes von Autentico, wo Niederrhein auf Kalabrien trifft. Mrs. Cottage bietet Feines für den Gaumen und Schönes für Zuhause. Kinder können das Diamant Painting bei Anja Kniemeyer erhalten.

Viele Händler entlang des Platzes und der Niederrheinallee beteiligen sich nach Stadtangaben mit erweiterten Öffnungszeiten. Für die musikalische Untermalung sorgt das Duo stereoh. Michael van de Locht und Tim Kolter haben sich „Weltmusik“ auf die Fahne geschrieben, fangen mit Blasinstrumenten, Gitarren, Mandolinen, Ukulelen und Banjos Klänge aus vielen Ländern ein. Weitere Termine des Feierabendmarktes: 11. August und 8. September.

