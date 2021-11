Wahl zur Miss Germany: Marina aus Moers eine Runde weiter

Moers. Marina Mellenthin ist eine Runde weiter bei der Wahl zur Miss Germany. Das Model aus Moers kommt beim jüngsten Online-Voting unter die Top 80.

Die Moerserin Marina Mellenthin hat es bei den Vorwahlen zur Miss Germany in die nächste Runde geschafft.

Die 31-Jährige kam bei der jüngsten Online-Abstimmung in der vergangenen Woche, bei der noch 160 Kandidatinnen im Rennen gewesen sind, unter die Top 80. Nun will sie in den kommenden Wochen auch die weiteren Votings bestehen, bei denen die Zahl der Bewerberinnen jeweils halbiert wird. Ziel ist das Finale der Miss Germany Corporation im Februar im Freizeitpark Rust (die NRZ berichtete).

Neben ihrem Hauptberuf als Mitarbeiterin einer Personalabteilung in einem Konzern arbeitet Marina Mellenthin als so genanntes Curve-Model. Mit ihrer Teilnahme am Miss-Germany-Wettbewerb will sie dafür werben, übliche Kleidergrößen wie die ihre, nämlich 42, als normal zu betrachten und dass sich das auch in den Medien niederschlägt. (wit)

