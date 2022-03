VRR: Der Bahnhof Moers ist „entwicklungsbedürftig“

Moers. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr stuft den Moerser Bahnhof als „entwicklungsbedürftig“ ein – insbesondere wegen seiner Aufenthaltsqualität.

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) stuft den Moerser Bahnhof als „entwicklungsbedürftig“ ein. Dies geht aus dem Stationsbericht des VRR für das Jahr 2021 hervor, für den Profitester sämtliche 295 Bahnhöfe und Haltepunkte im Verkehrsgebiet des Verbundes in Bezug auf Aufenthaltsqualität, Fahrgastinformation und Barrierefreiheit unter die Lupe genommen haben.

Die Gesamtbewertung „entwicklungsbedürftig“ – die zweitschlechteste nach „ausgezeichnet“ und „ordentlich“ – teilt Moers mit 140 weiteren Haltepunkten. Die Note dürfte darauf zurückzuführen sein, dass der VRR die Aufenthaltsqualität als „verbesserungswürdig“ bezeichnet und an dieser Stelle Handlungsbedarf sieht. Die Fahrgastinformation wird dagegen mit der Bestnote „hervorragend“ eingestuft, für die Barrierefreiheit ist es mit „kein Handlungsbedarf“ ebenfalls das bestmögliche Urteil.

Insgesamt habe sich die Situation der Bahnhöfe verbessert, schreibt der VRR in einer Pressemitteilung. Rund die Hälfte aller Stationen sei 2021 in einem guten Zustand gewesen. 24 Stationen bescheinigten die Tester einen„ausgezeichneten“ Zustand, was einem Plus von 0,34 Prozent entspricht. Weitere 123 Bahnhöfe erzielten eine „ordentliche“ Gesamtbewertung, 2020 waren es nur 97. 141 SPNV-Haltepunkte waren „entwicklungsbedürftig“, nur sieben „nicht tolerierbar“.

