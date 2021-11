Die Macher des Neukirchen-Vluyner Feierabendmarktes werben mit einem großen Plakat für den Feierabendmarkt im Advent am 3. Dezember und hoffen auf gute Resonanz.

Feierabendmarkt Vorweihnachtlicher Feierabendmarkt in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Im Dezember wird der Feierabendmarkt adventlich. Mit Licht, stimmungsvoller Musik und längeren Öffnungszeiten. Auch der Nikolaus kommt vorbei.

„Feierabendmarkt im Advent“ heißt es rund um Vluyner Platz und Niederrheinallee am Freitag, 3. Dezember, von 16 bis 21 Uhr, zu dem die Stadtverwaltung und der Werbering NV gemeinsam einladen. Viele Geschäfte haben dann bis in den Abend geöffnet, Live-Musik und Gastro-Stände sorgen auf dem Vluyner Platz für Atmosphäre. Und auch der Nikolaus schaut vorbei.

Unter dem Motto „sinNVoll Shoppen – Schenken – Schlemmen“ werden die Kunden eingeladen, für ihre Weihnachtseinkäufe vor Ort auf Entdeckungstour zu gehen, sagt Sabrina Daubenspeck aus der Abteilung Stadtmarketing. „Mit Atmosphäre auf dem Vluyner Platz, unterstützt durch weihnachtlichen Jazz von PowerKraut aus Düsseldorf, wollen wir dafür den passenden Rahmen schaffen.“

Der Werbering bietet Glühwein und Kinderpunsch an, außerdem gibt es Crêpes, Bratwurst, Grünkohl oder Feinkost. Auch Apfelpunsch und –saft sowie Frischgebackenes sind im Angebot.

„Einkaufen, dann ein wenig verweilen, vielleicht noch etwas in den Läden bummeln – das ist die Idee des Feierabendmarkts im Advent“, sagt Jürgen Spykers, Vorsitzender des Werberings. „Auch Familien sind herzlich eingeladen, von 16 bis 17.30 Uhr ist der Nikolaus zu Besuch auf dem Vluyner Platz und verteilt Kleinigkeiten an alle Kinder, die ihn besuchen möchten.“

Folgende Geschäfte in Vluyn beteiligen sich am Feierabendmarkt im Advent mit erweiterten Öffnungszeiten (Stand: 16. November): 110quadrat Auguste Luise - Die Genussfreundin; Bäckerei Nöthen; Blumen Spangenberg GmbH; Ernsting’s Family; Giesen Handick; Gusto Balear; UG High Class Photo; HörCentrum Dageförde; KiK Textilien und Non-Food; Kleine Modewelt; Lieblingsladen; M&M; Little Fred; Mrs Cottage; Post & Paper; Rossmann

