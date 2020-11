Vorsitzender Voigt verlässt die Freie Bürgerliste Moers

Nach etwas mehr als einem halben Jahr als Vorsitzender verlässt Christian Voigt (Foto) die Freie Bürgerliste Moers (FBM). Er sei mit der Entwicklung der Fraktion Offene Bürgerliste Moers (OBM) nicht einverstanden, teilte Voigt am Dienstag mit.

Die Freie Bürgerliste Moers hatte sich am 27. April gegründet. Christian Voigt war ihr Gründungsvorsitzender. Neben Otto Laakmann und Heiner Dams, den beiden Stellvertretern von Voigt, gehören der FBM weitere ehemalige FDP-Mitglieder an, wie Paul Süßer. Bei der Kommunalwahl am 13. September kam die FBM auf 1,85 Prozentpunkte – das schlechteste Ergebnis von allen angetretenen Parteien und Wählergemeinschaften.

Damit wäre Paul Süßer das einzige FBM-Ratsmitglied gewesen – ohne die Möglichkeit, eine Fraktion zu bilden und sachkundige Bürger in Ausschüsse zu entsenden. Eine Fraktion kam zustande, als Dino Maas, eigentlich für die FDP angetreten, die Offene Bürgerliste Moers (OBM) gründete.

Maas (FDP) und Süßer (FBM) bilden jetzt die OBM-Fraktion. Voigt sieht das kritisch: „Das Vertrauen der Bürgerschaft in die Politik wurde durch den Prozess, der mit Dino Maas Bruch zur FDP, über die er sein Ratsmandat erhalten hat, ein weiteres Mal getrübt.“

Christian Voigt weiter: „Ich hatte mich mit der FBM für eine Politik unter Einbeziehung der Bürgerschaft stark gemacht. Die derzeitige Entwicklung hat weder etwas mit unseren Motivationen zur FBM-Gründung im April noch mit unserem Einsatz bis zur Kommunalwahl zu tun. Hier wird der Wählerwille missachtet und dafür stehe ich nicht mit meinem Namen und meiner Person.“