Vorfall in Moers Vorfall in Moers: Unbekannter Mann fasst Kind an den Arm

Moers. Zwei Kinder spielen in Moers auf einem Spielplatz, als ein unbekannter Mann auf sie zukommt. Beide bleiben unverletzt, aber es gibt offene Fragen.

Ein unbekannter Mann hat auf einem Spielplatz in Moers unvermittelt einen Jungen an den Arm gefasst. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls vom Montagnachmittag.

Laut Mitteilung der Polizei spielten zwei Kinder gegen 17.25 Uhr auf einem Spielplatz an der Homberger Straße/Karlstraße in der Nähe eines dortigen Geldinstitutes. Ein zehn Jahre alter Junge gab gegenüber der Polizei später an, dass den beiden ein unbekannter Mann aufgefallen sei, der sie über einen längeren Zeitraum beim Spielen beobachtet habe. Plötzlich, teilt die Polizei weiter mit, lief der Unbekannte auf einen der Zehnjährigen zu, packte diesen am linken Arm und hielt ihn fest. Mit Hilfe seines Freundes sei es dem Jungen jedoch gelungen, sich loszureißen.

Die Kinder berichten ihren Eltern von dem Vorfall

Beide Kinder liefen anschließend nach Hause, schilderten ihren Eltern den Vorfall, die daraufhin sofort die Polizei einschalteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief negativ. Beide Jungen sind unverletzt. Nach den bisherigen, sofort eingeleiteten Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf einen sexuellen Hintergrund. Für die Kriminalpolizei bleibt jedoch die Frage, warum der Unbekannte den Jungen unvermittelt angefasst hat und die spielenden Kinder zuvor beobachtete.

Daher hofft die Kripo auf Zeugenhinweise, die zur Klärung beitragen können. Die Kinder haben den Unbekannten gegenüber der Polizei so beschrieben: er soll 40 – 50 Jahre alt sein, zirka 1,80 Meter groß und schlank; er trug zum Zeitpunkt des Vorfalls einen grauen Dreitagebart, hat eine Glatze und trug Turnschuhen der Marke „Nike“; ebenso hatte er eine Tüte von Edeka dabei.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei, 02841 / 1710.