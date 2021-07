Vorfahrt missachtet: Kradfahrer (18) in Moers verletzt

Moers. Der Fahrer eines Transporters missachtet in Moers die Vorfahrt eines Kleinkraftrades. Dessen Fahrer (18) stürzt und verletzt sich dabei.

Der Fahrer eines Transporters hat einem Kradfahrer die Vorfahrt genommen und verursachte so dessen Sturz.

Der Unfall ereignete sich am am Montagabend kurz vor 18 Uhr. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Moerser mit seinem Kleinkraftrad über die Klever Straße und wollte nach links in die Baustraße abbiegen. In diesem Moment verließ der unbekannte Fahrer eines grauen Transporters den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes, fuhr nach rechts auf die Baustraße in Richtung Landwehrstraße und missachtete dabei die Vorfahrt des Kradfahrers. Um eine Kollision zu verhindern, bremste der 18-Jährige seine Maschine stark ab, rutschte aus und stürzte. Dabei verletzte er sich, teilt die Polizei weiter mit.

Der Transporter entfernte sich in Richtung Landwehrstraße. Zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen kam es nicht.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02841 / 171-0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland