Moers. Im Buch „Krieg und F.“ teilen 19 Ukrainerinnen ihre Erlebnisse. Zehn Frauen lesen daraus am Moerser Schlosstheater. Wie das Projekt entstand.

Von ersten Explosionen, anrollenden Panzern, Abschieden, aber auch Hoffnung, Familie und Freude berichten 19 ukrainische Frauen und Mädchen, die aufgrund des russischen Angriffskriegs aus ihrer Heimat flohen, in dem deutsch-ukrainischen Buch „Krieg und F.“.

Am Samstag, 25. November, werden zehn der Autorinnen ab 19.30 Uhr Ausschnitte aus dem Buch vor Publikum im großen Saal des Schlosstheaters in Moers lesen. Die Schauspielerin Joanne Gläsel wird die deutschen Übersetzungen der Texte wiedergeben. „Einige Frauen möchten ihre Texte aber auch auf Deutsch lesen“, sagt Sina Corsèl, Zuständige für die Öffentlichkeitsarbeit am Schlosstheater.

Ukrainische Frauen und Mädchen erzählen von den ersten Kriegstagen, Flucht und Ankunft in Deutschland

Wie das Buchprojekt zustande kam? Unzählige Nachrichten mit Bitte um Hilfe, in Deutschland Fuß zu fassen, erreichten Olga Weinknecht, Fachbereichsleiterin des AWO-Kreisverbands Wesel, unmittelbar nach Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 aus der Ukraine. Daraufhin rief der AWO-Kreisverband das Projekt „Herz für die Ukraine“ ins Leben, welches Geflüchtete bei Amtsangelegenheiten und durch Sachspenden unterstützt. Doch das griff Weinknecht zu kurz: „Wir haben frisch angekommene Frauen und Mädchen gefragt, wer etwas erzählen möchte“, erklärt Weinknecht. In Zusammenarbeit mit Anna Fedorets, ihrerseits selbst aus Kiew geflohen, und der Fotografin Andrea Zmrzlak entstand ein Buch, welches laut Weinknecht gleichzeitig Zeitdokument sei.

„Es ist ein Zeugnis für alle Verbrechen, die wir selbst mitbekommen haben“, sagt auch Iryna Kravets. Die Professorin für Wirtschaftstheorie verließ am Tag des Kriegsbeginns mit ihrer Tochter Anna das Land. Sowohl Mutter als auch Tochter teilen ihre Erlebnisse und öffnen sich den Lesern im Buch. Um fünf Uhr morgens sei die Familie am 24. Februar vorletzten Jahres in Kiew von ersten Explosionen geweckt worden. „Wir haben beschlossen, direkt loszufahren, weil wir Angst hatten, dass Kiew besetzt wird“, erinnert sich Iryna. Warum Deutschland? Ihr älterer Sohn habe in der Oberschule Deutsch gelernt und man habe ihm die Situation erleichtern wollen. Er studiert nun an der Universität in Aachen. Tochter Anna wird die Lesung durch Videoaufzeichnungen mitgestalten.

Moerser Schlosstheater freut sich, die Lesung mitgestalten zu können

Es sei eine Zeit konkurrierender Krisen, da sind sich Buchautorinnen, -initiatorinnen und das Team des Schlosstheaters einig. „Wir sind sehr froh, diesem Thema hier Raum geben zu können“, so Corsèl. Auch Iryna Kravets meint: „Wir müssen immer wieder in Erinnerung rufen, was in der Ukraine geschieht.“ Sie sowie viele andere Ukrainer seien in Sorge, dass Putin es ausnutzen könnte, dass der Fokus sich auf Krisen auf der ganzen Welt zerstreue.

Der Eintritt ist kostenlos, aber eine Anmeldung für die Lesung unter info@schlosstheater-moers.de oder telefonisch (02841/8834110) ist erwünscht. Das Buch „Krieg und F.“ wird am Abend der Veranstaltung für 14,90 Euro erhältlich sein.

