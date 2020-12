Manchmal schreibt das Leben Geschichten, die selbst ein Romanautor nicht besser erfinden könnte – wie die von Karl Hartzing. Der Moerser schaffte es vor fast 400 Jahren an die Spitze der niederländischen Ostindien-Kompanie, heute würde man sagen: Ein Unternehmen von Weltrang. Wer mehr wissen möchte, kann das jetzt in einem neuen Buch nachlesen, das am Donnerstag erscheint.

Jürgen Stock aus Neukirchen-Vluyn und Rainer Weichert aus Moers haben das Buch „Die Hartzings – Der Aufstieg einer Moerser Familie und der Ostindischen Kompanie“ geschrieben. Eigentlich sollte der Stoff über die Hartzings nur ein Aufsatz werden, aber dann kam alles ganz anders.

Rainer Weichert ist auf die Geschichte von Karl Hartzing und dessen Sohn Peter gestoßen, als er das Archiv der ehemaligen Adolfiner durchstöberte: „Archiv ist mit Blick auf die Kartons wahrscheinlich zuviel gesagt, aber ich habe es im Padder-Marx-Raum im Adolfinum entdeckt.“ Im Mittelpunkt von Weicherts Interesse stand zunächst Peter Hartzing, der einen Großteil seines Vermögens der Moerser Lateinschule – dem heutigen Adolfinum – vermachte hatte.

Moerser gründet Familie in Japan

„Wir haben uns gefragt, warum dieser Peter Hartzing in Japan geboren wurde“, sagt Jürgen Stock, bis 2018 Redaktionsleiter der Rheinischen Post in Moers. Die Antwort auf diese Frage führt die beiden zu Karl Hartzing, geboren in Moers und Nachkomme einer bereits angesehenen Kaufmannsfamilie aus Antwerpen. 1632 setzt er über, um in Nahost Handel zu treiben.

In Japan gründet er eine Familie, Sohn Peter wird geboren, dann geht es nach Batavia, dem Hauptsitz der Ostindischen Kompanie, nach Amsterdam und von dort wieder nach Batavia. Dort wird Karl Hartzing aus Moers Generaldirektor des riesigen Handelsnetzwerks. Moers spielt für ihn eine große Rolle, wie Stock berichtet: „Zusammen mit seinem Bruder Michael hat er über 20 Jahre das Textilmonopol für die Grafschaft Moers gehabt, verschifft wurde die Ware von Duisburg-Ruhrort.“

Dass sein Sohn Peter Hartzing ein kaum weniger bewegtes Leben geführt hat und es bis zum Hofrat in Hannover gebracht hat, stellen Stock und Weichert ebenfalls dar. Eine wichtige Rolle spielt in dem Buch auch eine Auseinandersetzung mit dem Universalgenie Gottfried Wilhelm Leibniz.

Übrigens: Die Stiftung für das Adolfinum gibt es noch heute, zum Vorstand gehören qua Amt der Bürgermeister und der Schulleiter. Zum Stiftungsvermögen gehört unter anderem ein Stück Land an der heutigen A40, nahe der Autobahnpolizei.

Zum Thema gibt es eine eigene Website: www.hartzing.de

>>> Zwei Jahre Recherche<<<

Die Autoren sind Jürgen Stock (Neukirchen-Vluyn) und Rainer Weichert (Moers). Sie haben rund zwei Jahre recherchiert, unter anderem in Hannover und in Clausthal-Zellerfeld.

Die Autoren sind Jürgen Stock (Neukirchen-Vluyn) und Rainer Weichert (Moers). Sie haben rund zwei Jahre recherchiert, unter anderem in Hannover und in Clausthal-Zellerfeld. Das Buch ist im Mercator-Verlag erschienen (ISBN: 978-3-946895-35-0) und kostet 24,80 Euro.