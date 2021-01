Volksbank ist neuer Partner des Moers Festivals

Tim Isfort (links) und Guido Lohmann mit ihrer imaginären LED-Wand, die zum 50. Moers Festival im Schlosspark aufgebaut wird. So soll das Festival in seinem Jubiläumsjahr trotz der Corona-Auflagen möglichst nah an die Menschen gebracht werden.

Moers Im Schlosspark soll eine große LED-Wand dafür sorgen, dass das Festival in seinem Jubiläumsjahr trotz Corona nah zu den Menschen kommt.

Bei den Planungen zum 50. Moers Festival mitten in der Corona-Krise bekommen die Organisatoren Hilfe von der Volksbank Niederrhein. Gemeinsam möchten sie eine große LED-Wand aufstellen. Zu diesem Zweck ist im Moerser Schlosspark ein großes Areal sowie ein umfangreiches Sicherheits- und Hygienekonzept geplant. Auf diese Weise soll trotz Pandemie Ende Mai "mit aller Vorsicht und Sorgfalt dennoch Festivalatmosphäre aufkommen", sagen die Initiatoren.

„Niemand kann heute sagen, ob und wie viele Zuschauer zu Pfingsten in die Halle dürfen", sagt Tim Isfort, seit 2017 künstlerischer Leiter des Moers Festivals. „Aber es wäre sträflich, kulturelle Veranstaltungen jetzt nicht – mit allen Eventualitäten – zu planen." Die LED-Wand soll das Festival in seinem Jubiläumsjahr trotz aller Abstandsgebote näher an die Bürgerinnen und Bürger bringen.

Das 50. Moers Festival soll möglichst echt und direkt erlebbar sein

„Wir sind mit großer Freude und Stolz neuer Partner des Festival und möchten gerade das 50. Jubiläum für die Moerserinnen und Moerser so echt und direkt wie möglich erlebbar machen,“ so Volksbank Niederrhein-Chef Guido Lohmann. „So kann es trotz des Virus hoffentlich wieder ein Festival für alle MoerserInnen werden“, ergänzt Lohmann. Tim Isfort fügt hinzu: „Wir spielen wieder etliche Szenarien durch und reagieren auf aktuelle Entwicklungen. Die LED-Wand bringt uns bei der dezentralen Gestaltung des Außengeländes einen Riesenschritt weiter!" Die analoge Online-Variante mitten im Lockdown in 2020 hatte für weltweites Aufsehen gesorgt und diente anderen Festivals als Vorbild.

„Die Volksbank und das Festival ergänzen sich hervorragend“, freut sich Dr. Helena Lischka, Geschäftsführerin der Moers Kultur GmbH. Guido Lohmann sei ein echter Fan und bekleide auch den Vorstand des vor Weihnachten frisch gegründeten Fördervereins moersfriends. „Die Initiative stimmt einfach“, sagt Lischka. „Es ist ein tolles Angebot für alle, ein Lichtstrahl in diesen kulturell niedergedrückten Zeiten.“