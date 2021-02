Soziales Villa Wölkchen sammelt für die Kinder in Moerser Frauenhaus

Moers. Seit 2005 sammelt Christine Reps von der Villa Wölkchen für Kinder im Moerser Frauenhaus. Jetzt diente die Mehrwertsteuersenkung dem guten Zweck.

Die Inhaberin der Villa Wölkchen, Christine Reps (Foto), hat dem Moerser Frauenhaus eine Spende in Höhe von 1100 Euro übergeben. Das Geld wird den Kindern zugute kommen, die mit ihren Müttern im Frauenhaus leben. Es ist nicht die erste Spende von Reps. Die Geschäftsfrau von der Fieselstraße sammelt seit 2005 für die Einrichtung. Insgesamt sind seitdem mehr als 20.000 Euro zusammengekommen.

In einem Dankschreiben an Christine Reps sowie ihre Kundinnen und Kunden berichtet Geschäftsführerin Sarah Mohr, dass das Frauenhaus mit voller Belegung ins Jahr gestartet ist. Die 15 Kinder dort werden nicht zuletzt mithilfe der Villa-Wölkchen-Spenden während des Lockdowns im Homeschooling unterstützt. Zudem ist die Anschaffung von Bastelmaterial und weiteren Spielsachen geplant, die dann in den Wohngemeinschaften des Haues verteilt werden, schreibt Mohr.

Regelmäßig Spenden an das Frauenhaus

Christine Reps unterstützt in der Regel zweimal pro Jahr mit Spenden die Kinder im Frauenhaus. „Beim Verkauf verpacken wir unsere Artikel recht aufwendig mit gutem Papier und besonderen Schleifen“, berichtet sie. Sie macht das ohne Extrakosten, aber den Kundinnen gefalle das meist so gut, dass sie einen kleinen Betrag auf den Warenpreis drauflegen. Dieses Geld fließt in die Spendendose.

Jetzt kam aber eine Besonderheit dazu: Christine Reps nutzte die Mehrwertsteuersenkung in der zweiten Jahreshälfte 2020 und fragte ihre Kundinnen, ob sie ihr womöglich das gesparte Geld fürs Frauenhaus überlassen würden: „Fast alle waren dazu bereit“, freut sie sich. Gesamtergebnis: 1100 Euro.

Wie Christine Reps erklärt, ist sie 2005 durch einen Zeitungsbericht darauf aufmerksam gemacht worden, dass im Frauenhaus auch Kinder leben: „Die kommen mit nichts dorthin.“ Seitdem sammelt sie in ihrem Geschäft für die Moerser Einrichtung. Finanziert wurden durch die „Wölkchen“-Spenden nach ihren Worten beispielsweise Schulmaterial, Zoobesuche, Ausflüge, ein Taubennetz über dem Sandkasten, Spielzeug, ein Bällebad oder die bunte Verschönerung des Spielhofes.

