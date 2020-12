Fahndung Vier Autos in Brand gesteckt - Polizei bittet um Hinweise

Moers. Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Tätern, die in Moers mehrere geparkte Pkw abgefackelt haben. Die Autos wurden schwer beschädigt.

Vier Autos wurden in der Nacht zum Samstag in Moers abgefackelt. Der oder die Täter haben die Fahrzeuge, die im Bereich der Humboldtstraße und der Kaiserstraße standen, nach Angaben der Polizei zwischen 22:59 Uhr und 23:12 Uhr in Brand gesetzt.

Die Pkw wurden schwer beschädigt oder brannten gar vollständig aus. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers verliefen ergebnislos. Nach Abschluss der Löscharbeiten durch die Feuerwehr Moers nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Moers unter der Rufnummer 02841/1710 entgegen.