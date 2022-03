Viel Musik, wenige Reden: Moers solidarisch mit der Ukraine

Moers. Am Samstag geht es vor dem Rathaus um die Solidarität mit der Ukraine. Gospel- und Posaunenchor sind dabei, vielleicht auch Iryna Shum.

Ihre Solidarität für die Ukraine bekundet die Stadt Moers am Samstag, 5. März, um 11.30 Uhr auf dem Rathausplatz in einer Veranstaltung. Sie ist vor allem durch die musikalischen Beiträge des Gospelchors Joyful Voices und des Posaunenchors Moers und weniger von Reden geprägt, wie die Stadt am Donnerstag mitteilt.

Eingeladen ist auch Iryna Shum, Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf, die ihr Kommen in Aussicht gestellt hat. „Die Moerserinnen und Moerser sind in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine. Viele machen sich Sorgen und wollen Unterstützung leisten. Diese Solidarität wollen wir auch mit dieser Veranstaltung zeigen“, erläutert Bürgermeister Christoph Fleischhauer.

Das Stadtoberhaupt und die Generalkonsulin hissen an dem Vormittag die ukrainische Flagge und die Flagge ‚Mayors for Peace‘ (Bürgermeister für den Frieden). Auch vor dem Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum wird die ukrainische Flagge wehen. Ernst Ickler (Leiter Gospelchor Joyful Voices) und Stefan Büscherfeld (Leiter Posaunenchor Moers) sind vor einigen Tagen unabhängig voneinander an Bürgermeister Fleischhauer herangetreten und haben ihre musikalische Unterstützung für eine Solidaritätsveranstaltung angeboten.

Zu hören sind an dem Mittag unter anderem die Nationalhymne der Ukraine, die Europahymne und Friedenssongs wie „Imagine“ oder „Blowin´ in the wind“. Zudem schildert zwischen den Stücken Pfarrerin Anke Prumbaum ihre Gedanken zum Thema Frieden. „Ich hoffe, dass viele Moerserinnen und Moerser die Gelegenheit nutzen und an der Veranstaltung teilnehmen“, lädt Bürgermeister Fleischhauer ein.

