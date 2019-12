Neukirchen-Vluyn. Am Montag ist das neue Programm der Volkshochschule Neukirchen-vluyn auf den Markt gekommen. Es gibt 152 Angebote. Darunter auch was fürs Gemüt.

VHS Neukirchen-Vluyn zeigt, was für die Präsenz wichtig ist

Lust auf das Erforschen der eigenen Stimme und des Auftretens? Interesse an einer Steigerung der eigenen Präsenz? Dann wäre womöglich ein Kurs bei der Volkshochschule eine gute Idee. In diesem Jahr arbeitet die VHS zum ersten Mal mit der Kunstschule Kunst(t)räume zusammen und bietet insofern einen solchen Theaterworkshop an.

Das Präsentationstraining ist aber nicht das einzige neue Angebot, das im druckfrischen Programm für das erste Semester 2020 aufgeführt ist.

Auch die Kooperation mit der Lineg ist neu. Zusammen werden zwei Vorträge und zwei Exkursionen angeboten. Eine davon geht zur Kläranlage Duisburg-Rheinhausen. „Da landen die Abwasser der Stadt Neukirchen-Vluyn“, erklärt die VHS-Leiterin Wibke Friedrich.

Für das kommende Semester stehen die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit ganz oben auf der Agenda. Diese Ausrichtung ist bereits auf der Titelseite des Programmheftes zu erkennen, das dieses Mal recht grün daherkommt.

Und selbstverständlich führt für die VHS kein Weg an der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort vorbei. Es gibt zwei Führungen, eine durch das Kamper Gartenreich und eine durch den Zechenpark. Die Termine stehen fest.

Für April wird das nächste Stadtgespräch geplant. „Das Thema wird noch festgelegt“, sagt Wibke Friedrich. Beim ersten Stadtgespräch hatten sich so viele Interessierte angemeldet, dass Wibke Friedrich in einen größeren Raum ausweichen musste. „Ich war überwältigt“, erinnert sich die VHS-Leiterin.

Ebenfalls sehr gut angekommen ist die erste Auflage der Kunst des schönen Schreibens. Folglich wird auch im nächsten Semester wieder ein Kurs zur Kalligrafie angeboten. Darüber hinaus gibt es im kulturellen Bereich wieder Bildvorträge aus verschiedenen Ländern und Städten sowie Fotokurse.

Erstmals wird in Neukirchen-Vluyn ein Kurs zu autogenem Training angeboten. Ein Meditationskurs für Einsteiger findet im ersten Halbjahr 2020 nicht mehr freitags, sondern montags statt. Außerdem können Interessierte am achtsamen Wandern teilnehmen. Der Termin ist im Mai, wenn es draußen nicht mehr so arg grau ist.

Komplettiert wird das Angebot der Volkshochschule wieder durch Fremdsprachen und durch diverse IT- und Smartphone-Kurse. Bei letzterem werden auch Intensivkurse angeboten, die mit maximal fünf Teilnehmern arbeiten. Sie sind ausgelegt insbesondere für das Wissen, das im Büroalltag wichtig wird.

Insgesamt werden im kommenden Semester 152 Kurse angeboten. Die Programme werden seit Montag in der Stadt verteilt. Mehr auf: www.vhs.neukirchen-vluyn.de