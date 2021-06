VHS Moers - Kamp-Lintfort macht fit für den Klimaschutz

Moers/Kamp-Lintfort. Zwölf Männer und Frauen aus Moers haben sich in den vergangenen Wochen mit dem Thema Klimaschutz befasst. Jetzt haben sie dafür etwas bekommen.

Klimaschutz konkret machen: Wie das gehen kann, damit haben sich zwölf Teilnehmer des Kurses #klimafit der VHS beschäftigt.

Seit März 2021 ging es für die Männer und Frauen um die Klimakrise und die eigenen Möglichkeiten, etwas zu verändern. In mehreren Online-Treffen haben sie erfahren, was die Ursachen und Folgen des Klimawandels sind und wo es Chancen gibt, einen positiven Einfluss zu nehmen. Beim ersten und letzten Treffen in Präsenz haben die Bürgermeister von Kamp-Lintfort und Moers, Christoph Landscheidt und Christoph Fleischhauer, die Zertifikate überreicht. Beide wissen, wie wichtig Klimaschutz für ihre Kommunen ist und begrüßen das Engagement der Teilnehmer, die nun ausgezeichnete Multiplikatoren für den kommunalen Klimaschutz sind.

„Das Thema ist eben generationenübergreifend relevant und jeder kann sich einbringen“, erklärt VHS-Leiterin Beate Schieren-Ohl. Sie hat bereits eine nächste Runde #klimafit für 2022 beantragt. Christoph Landscheidt betont: „Die VHS ist eine der ersten in NRW, die bei #klimafit mitmacht und damit Vorreiter.“ Christoph Fleischhauer weiß, dass der Einsatz für das Klima der Kursteilnehmer sehr wertvoll ist: „Die Multiplikatoren unserer Gesellschaft sind extrem wichtig: Menschen, die Lust haben, etwas in Gang zu setzen und sich in konkreten Projekten für den Klimaschutz einsetzen.“

Dass die Beteiligten motiviert und engagiert sind, zeigte sich nun auch zum Ende des Kurses: Sie wollen sich auch noch nach dem #klimafit-Kurs regelmäßig zum Stammtisch treffen. Abwechselnd in Kamp-Lintfort und in Moers kommen Klimainteressierte ab September zusammen – Neueinsteiger sind willkommen. In dieser Runde wird diskutiert und überlegt, wie man Themen z.B. auch in der kommunalen Politik platzieren kann.

