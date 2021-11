Vertrag bis 2028: Isfort bleibt Leiter des Moers Festivals

Moers. Tim Isfort bleibt Künstlerischer Leiter des Moers Festivals. Die Kultur GmbH hat seinen Vertrag bis 2028 verlängert und lobt den 54-Jährigen.

Tim Isfort (Foto) bleibt der Künstlerische Leiter des Moers Festivals. Die Moers Kultur GmbH hat den Vertrag des 54-Jährigen verlängert. Er gilt bis Pfingsten 2028, berichtete die Kultur GmbH am Dienstagabend.

Die Vertragsverlängerung sei ein wichtiger Vertrauensbeweis, erklärte Geschäftsführerin Jeanne-Marie Varain, die mit Isfort die Doppelspitze des Festivals bildet. „Wir arbeiten gemeinsam mit vielen Verbündeten daran, auch zukünftig finanzielle Planungssicherheit zu erreichen. Nur so kann sich das Festival personell und inhaltlich weiterentwickeln.“ Denn man habe noch viel vor und begreife das Festival auch künftig als kulturelles Aushängeschild der Stadt Moers von internationalem Renommée, so Varain in einer Pressemittelung.

Taiko Saito spielte beim Moers Festival 2020 in der Enni Eventhalle. Foto: Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FFS

2017 kam Tim Isfort als neuer Künstlerischer Leiter zum Moers Festival und baute sogleich kräftig um: Die Veranstaltung stärkte ihre Position in Stadtgesellschaft und Politik, knüpfte zugleich an die legendären Gründungsjahre an. 2020 sorgte dann das erste „analoge Online-Festival“ für Furore – von der Tagesschau bis in die entlegensten Winkel einer pandemisch-lahmgelegten Welt.

„Blaupause für die Zukunft von Festivals“

„Moers liefert eine Blaupause für die Zukunft von Festivals“, urteilte der amerikanische Journalist Phil Woolever in diesem Jahr. „Moers war immer Avantgarde, immer einen Tick voraus und ist es auch heute noch. Wir wollen neue intermediale Konzepte entwickeln und dabei politische und gesellschaftliche Fragen behandeln“, so Festivalchef Isfort, der sich von Beginn an bemüht hat, das Festival zurück in die Stadt zu bringen, etwa mit Guerillakonzerten im Park und Aktionen im ganzen Stadtgebiet.

Mit Isfort sei das Festival in Moers wieder viel sichtbarer geworden, konstatierte der Aufsichtsratsvorsitzende der Kultur GmbH, Mark Rosendahl. Das kam auch bei der Politik gut an: Ein Schulterschluss von Bundestagsabgeordneten verschiedener Fraktionen sichert der Veranstaltung zumindest bis 2023 Bundesmittel. „Auch die Stadtpolitik steht zum ersten Mal nach einem halben Jahrhundert geschlossen hinter dem Festival“, so Rosendahl.

