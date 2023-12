Die Polizei in Moers sucht Zeugen nach der versuchten Sprengung eines Zigarettenautomaten.

Explosion Versuchte Automatensprengung in Moers: Zeugen gesucht

Moers In der Nacht haben Männer versucht, einen Zigarettenautomaten in Moers aufzusprengen. Es war nicht der erste Vorfall in den letzten Wochen.

In der Nacht zu Dienstag haben zwei bislang unbekannte Täter versucht, einen Zigarettenautomaten an der Hainbuchenstraße in Moers-Hochstraß aufzusprengen. Ein aufmerksamer Zeuge habe gegen 1.50 Uhr einen lauten Knall bemerkt und verständigte daraufhin die Polizei. Vor Ort konnten die Beamten die Täter aber nicht mehr antreffen, wie die Kreispolizeibehörde mitteilt.

Sowohl in Meerbeck, als auch in Repelen hatte es innerhalb weniger als eines Monats bereits Sprengungen von Zigarettenautomaten gegeben (wir berichteten).

Die Täter sollen laut Zeugenangaben männlich, ca. 185-190 cm groß und mit einer schwarzen Regenjacke und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-1710 entgegen.

