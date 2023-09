Verkehrsunfall in Moers: Crash zwischen Linienbus und Auto

Die Polizei in Moers ermittelt nach einem Verkehrsunfall auf der Rheinberger Straße.

Moers. In der Moerser Innenstadt ist ein Bus mit dem Auto einer Duisburgerin zusammengestoßen. Die Polizei sucht nach dem Unfall bestimmte Personen.

In Moers ist es zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem Auto gekommen. Am Samstag, den 2. September, bog der 49-jährige Fahrer eines Linienbusses von der Geradeausspur der Rheinberger Straße nach rechts in die Mühlenstraße ab. Dabei stieß der Bus nach Angaben der Polizei mit einem auf der Rechtsabbiegespur stehenden Pkw einer 23-jährigen Duisburgerin zusammen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Es stellte sich heraus, dass sich zwischen dem Linienbus und dem beschädigten Wagen noch Fahrradfahrer befunden haben sollen. Diese werden nun gesucht. Die Fahrradfahrer werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/1710 zu melden.

