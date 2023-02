Verkehrsunfall in Kamp-Lintfort – Fahrerin reagiert zu spät

Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort hat sich am Montag ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei bemerkte eine Frau aus Moers erst später, dass ihr Auto beschädigt ist.

Am Montagnachmittag, 6. Februar, hat sich gegen 15.30 Uhr an der Kreuzung Kamper Straße / Lintforter Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 20-jährige Frau aus Moers befuhr mit ihrem grauen Fiat Punto die Lintforter Straße in Fahrtrichtung Kamper Straße. Wie die Polizei mitteilt, musste die Frau an der Einmündung mit der Kamper Straße verkehrsbedingt anhalten.

Als sie nach rechts auf der Kamper Straße abbiegen wollte, nahm sie einen Knall wahr und ihr Auto rollte einige Meter nach vorne. Die junge Frau dachte zunächst, dass sie das Auto abgewürgt hätte und setzte ihre Fahrt fort.

Als sie kurze Zeit später auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Kamp-Lintfort aus ihrem Auto ausstieg, stellte sie fest, dass ihr zuvor offenbar ein anderes Fahrzeug aufgefahren war, denn die hintere Stoßstange war stark beschädigt.

Das Verkehrskommissariat in Kamp-Lintfort bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können sich unter der Rufnummer 02842/934-0 zu melden

