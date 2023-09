Verkehr in Kamp-Lintfort: Stadt erhält wichtige Auszeichnung

Christine Fuchs und Viktor Haase überreichten Ulrike Plitt (v.l.) die Urkunde über die Mitgliedschaft in die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V.

Kamp-Lintfort. Kamp-Lintfort gilt nun offiziell als fußgänger- und fahrradfreundliche Stadt. Wer darüber entschieden hat und womit die Stadt überzeugen konnte.

Nun darf sich auch Kamp-Lintfort mit Fug und Recht „fußgänger- und fahrradfreundliche Stadt in NRW“ nennen. Wie die Stadt mitteilt, wurde sie Ende vergangener Woche in die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V. (AGFS NRW) aufgenommen. Als 105. Mitglied überhaupt und als siebtes in diesem Jahr.

Die Stadt Kamp-Lintfort ist für ihre Maßnahmen zur Verkehrswende ausgezeichnet worden

Viktor Haase, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW und Christine Fuchs, Vorstand der AGFS NRW, überreichten die Mitgliedsurkunde an die stellvertretende Bürgermeisterin Ulrike Plitt. „Kamp-Lintfort kann ab sofort auf ein großes Netzwerk zurückgreifen und von den Erfahrungswerten anderer Städte und Gemeinden bei der Förderung des Rad- und Fußverkehrs profitieren“, sagte Staatssekretär Haase bei der offiziellen Aufnahme der Stadt.

Ob eine Kommune auszeichnungswürdig ist und als „fußgänger- und fahrradfreundlich“ gilt, entscheidet eine Auswahlkommission unter Federführung des Landes NRW. Kamp-Lintfort überzeugte bei der Hauptbereisung im Mai 2023 mit zahlreichen Maßnahmen, die bereits zu einer Steigerung des Radverkehrs geführt haben, wie etwa fußgänger- und fahrradfreundliche Ampeln. Zudem stach die planfreie Unterführung an der Moerser Straße positiv hervor. „Die Liste der umgesetzten Maßnahmen für den Rad- und Fußverkehr in Kamp-Lintfort ist lang und sie wird in naher Zukunft um viele gute Beispiele wachsen, die sich gerade in Planung befinden“, lobte Fuchs. „Als Mitglied der AGFS NRW unterstützen wir das Team der Stadt dabei, den eingeschlagenen Kurs beizubehalten und freuen uns auf den Erfahrungsaustausch bei unseren Veranstaltungen.“

Mitgliedschaft in die Arbeitsgemeinschaft ist für die Stadt Kamp-Lintfort ein wesentlicher Gewinn

Mitglieder der AGFS NRW können beispielsweise auf besondere Fördermittel des Landes zugreifen, verschiedene Broschüren oder Aktionsmaterialien nutzen oder an Facharbeitskreisen und Workshops teilnehmen. Auch der Austausch und die gute Vernetzung mit anderen AGFS-Mitgliedern sind ein wesentlicher Gewinn. Angelegt ist die Mitgliedschaft für einen Zeitraum von sieben Jahren, danach wird eine Neubewertung vorgenommen.

„Die Mitgliedschaft verstehen wir als Anreiz, unseren eingeschlagenen Weg weiterzuverfolgen und mit Hilfe der Angebote der AGFS NRW unser Ziel schneller zu erreichen,“ erklärte der Beigeordnete Martin Notthoff, der sich auch im Namen von Bürgermeister Christoph Langscheidt über die Aufnahme der Stadt in den Verbund freute.

