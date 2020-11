Verkaufsoffene Sonntage: Braun in Moers plant Öffnung

Moers. Geschäfte dürfen an allen vier Adventssonntagen öffnen. In Moers gibt es jetzt ein „starkes Signal“, wie Michael Birr vom Stadtmarketing weiß.

Das weit über die Moerser Stadtgrenzen hinaus bekannte Mode- und Sportcenter Braun will in diesem Jahr an allen vier Adventssonntagen öffnen. Das teilte Michael Birr, Geschäftsführer des Stadtmarketings, am Montag auf NRZ-Anfrage mit. Die verkaufsoffenen Sonntage im Advent sind laut geltender NRW-Corona-Schutzverordnung möglich, die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi klagt dagegen.

Laut Verordnung sind Sonntagsöffnungen am 29. November, am 6., 13. und 20. Dezember möglich. Auch am ersten Sonntag im neuen Jahr, dem 3. Januar, könnten Geschäfte öffnen, wenn sie möchten. Das sieht jedenfalls die bis zum 30. November gültige Verordnung vor. Bereits seit zwei Wochen ist allerdings eine Verdi-Klage gegen die Öffnung anhängig.

Diesmal braucht es keinen Anlass für den verkaufsoffenen Sonntag

Im Gegensatz zum letzten verkaufsoffenen Sonntag am 4. Oktober sind in diesem Fall weder Ratsbeschlüsse noch Anlässe notwendig, wie Stadtpressesprecher Thorsten Schröder mitteilt. Um den verkaufsoffenen Sonntag Anfang Oktober den Vorgaben entsprechend zu gestalten, hatte die Stadt das „Fest der Demokratie“ initiiert.

Solche Anlässe braucht es in diesem Advent nicht, hier geht es der NRW-Regierung vor allem darum, den Handel in der Corona-Krise zu stärken. Das sehen zum Beispiel der Handelsverband Niederrhein, der Initiativkreis Moers und die Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers Innenstadt (ISG) genau so. Sie haben sich bereits vergangene Woche für die verkaufsoffenen Sonntage eingesetzt.

Birr: Möglichst viele sollen dem guten Beispiel folgen

Beim Stadtmarketing sammeln Michael Birr und sein Team zurzeit die Angaben aus dem Handel. Birr sagt: „Dass Braun öffnet, ist natürlich ein starkes Signal für alle anderen.“ Deshalb setzt er darauf, dass möglichst viele weitere Geschäfte folgen. Birr sagt aber auch: „Die Gerichte müssen zeitig entscheiden, damit die Händler Planungssicherheit haben.“

Markus Tenbergen, Pressesprecher des SPD-Stadtverbandes in Moers, denkt allerdings schon weiter: „Wenn die Geschäfte spätestens um 19 Uhr die Tore schließen, ist es vorbei mit der Einkaufsfreude. Wo bleibt der viel diskutierte Abendmarkt und weitere kleine Highlights in unserer Innenstadt? Wenn das Angebot in der Stadt stimmt und das nicht nur bis 19 Uhr, dann kommen vielleicht auch wieder mehr Besucher. Nicht nur am Sonntag.“ Tenbergen: „Die SPD fragt nun, wann denn ein runder Tisch mit allen Akteuren vom Bürgermeister initiiert wird.“

>>Hintergrund

In der geltenden Coronaschutzverordnung des Landes NRW ist die Sonntagsöffnung in der Adventszeit und zum ersten Sonntag im neuen Jahr geregelt.

In §11, Handel, Messen und Märkte heißt es: „Zur Vermeidung von Infektionsgefahren durch einen unregulierbaren Kundenandrang an den Wochenenden vor und nach Weihnachten dürfen Verkaufsstellen des Einzelhandels ausnahmsweise zur Entzerrung des Einkaufsgeschehens am 29. November, 6., 13. und 20. Dezember sowie am 3. Januar 2021 ihre Geschäfte auch sonntags im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 18 Uhr öffnen.“