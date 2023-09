Verhandlung im Moerser Mordfall Kazim Tatar startet heute

Moers. Der Prozess im Mordfall des Moerser Schneiders Kazim Tatar beginnt heute vor dem Landgericht Kleve. Angeklagt ist ein Mann aus Neukirchen-Vluyn.

Der Mordprozess nach der Tötung des Moerser Schneiders Kazim Tatar beginnt am heutigen Donnerstag, 28. September, um 9 Uhr am Landgericht in Kleve. Angeklagt ist ein Mann aus Neukirchen-Vluyn. Ihm wird vorgeworfen, Tatar am 12. September 2022 in dessen Wohnung erschossen zu haben. Später, am 7. Oktober, soll er in der Wohnung ein Feuer gelegt haben, um Spuren zu verwischen.

Zum Prozessauftakt wird die Anklage verlesen und der Angeklagte bekommt die Möglichkeit einer Einlassung. Auch mehrere Zeugen sind nach Angaben des Landgerichts geladen.

