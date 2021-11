Das Ende einer Verfolgungsjagd: Unfall in Kamp-Lintfort.

Unfall Verfolgungsjagd in Kamp-Lintfort – Fahrer steht unter Drogen

Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort flieht ein 20-Jähriger mit seinem Auto, nachdem ein Drogentest positiv ist. Die Flucht dauert nicht lange, es gibt Blechschaden.

Ein 20-Jähriger Autofahrer und die Polizei haben sich am Sonntag in Kamp-Lintfort eine Verfolgungsjagd geliefert. Am Ende gab es jede Menge Blechschaden, der Autofahrer stand unter dem Einfluss von Drogen.

Die Streifenwagenbesatzung hatte den 3er BMW des 20-Jährigen an einer Tankstelle an der Moerser Straße angehalten, da sie den Verdacht hatte, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Vortest bei dem Kamp-Lintforter verlief jedenfalls positiv. Noch während der Kontrolle fuhr der junge Mann in seinem Auto ohne Licht davon.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der 20-jährige Fahrer verlor im Bereich einer Linkskurve die Kontrolle über den Wagen und kam zunächst von der Fahrbahn ab. Als er wieder auf die Fahrbahn kam, prallte er gegen 21.10 Uhr auf der RheinbergerStraße / Rheurdter Straße mit dem Funkstreifenwagen zusammen.

Dieser war mit zwei Beamten (beide 28 Jahre alt) besetzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Dem Kamp-Lintforter entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.

