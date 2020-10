Moers. Der Kalender des Grafschafter Museums- und Geschichtsvereins ist gefragt. Die neueste Ausgabe könnte Erinnerungen an die Kindheit wecken.

Zur Erfolgsgeschichte hat sich der Jahreskalender „Moerser Ansichten“ des Grafschafter Museums- und Geschichtsvereins gemausert. Zum siebten Mal gibt der Verein ihn heraus, erneut zusammengestellt in Wort und Bild vom stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Wilfried Scholten.

Viel Arbeit sei es gewesen, berichtete Scholten am Montag bei der Vorstellung, denn alte Moerser Bilder in Druckqualität zu finden, sei nicht immer leicht. Schon das Deckblatt zeigt ein Stück Moerser Geschichte, nämlich das Mattorn, ehemaliges Tor- und Turmgebäude am Ende der Steinstraße Richtung Neustraße. Es scheint Sonntag zu sein, ein Mann im dunkeln Anzug mit Strohhut steht auf der Straße, Frauen und Kinder dahinter, alle dunkel gekleidet mit schneeweißen Schürzen.

Ein Straßenbahnwaggon für Ferkel

Neben den Abbildungen alter Gebäude seien es auch die Alltagssituationen, auf die er bei der Auswahl der Fotos Wert lege, so Scholten. Ein weiteres Beispiel dafür ist das Foto vom ehemaligen Ferkelmarkt an der Homberger Straße 67, wo die Tiere mittels Handschlag auf dem Hof des Wirtshauses „Zur Viehbörse“ ihre Besitzer wechselten.

Übrigens: Es ist eines der Lieblingsbilder des Autoren, das er bei einer guten Freundin und Sammlerin als Postkarte fand. Scholten weiß zu berichten, dass die Ferkel in Körben mit einen speziellen Straßenbahnwaggon zum Neumarkt transportiert wurden.

Auch bei den Texten legt Scholten Wert auf Einzigartigkeit: „Vieles ist sonst kaum irgendwo nachzulesen.“ Vereinsvorsitzender Peter Boschheidgen ist stolz: „Das Besondere des Kalenders ist es, dass erstmals auch Bilder aus der jüngeren Vergangenheit zu sehen sind, die viele Moerser an ihre Kindheit erinnern werden.“

Wie beispielsweise die Abbildung des ehemaligen Hallenbades an der Wilhelm-Schröder-Straße mit seinem Vordach auf geschwungenen, stelzenartigen Säulen. 1963 Ausdruck der Modernität und des architektonischen Chiques, wurde es 2008 wegen zu hoher Sanierungskosten abgerissen. Wichtig ist es dem Verein auch, den Wandel vom ländlichen Moers zur aufstrebenden Bergbaustadt zu zeigen.

„Traditionell gibt es daher immer ein Bergbaubild, diesmal von der Fleischhalle in der Altsiedlung Meerbeck“, sagt Scholten. Bereits im Sommer fragten Moerser Buchhändler nach dem Kalender, erläutert Schatzmeister Frank Heinrich. Weil er im letzten Jahr schon im Dezember vergriffen gewesen sei, habe man die Auflage diesmal auf 750 gesteigert. Für 9,95 Euro sind die „Moerser Ansichten“ in den Moerser und Neukirchener Buchhandlungen sowie im Schloss und bei der Stadtinformation erhältlich.

Man hoffe, ein kleines Plus zu erwirtschaften, das wiederum der Vereinsarbeit zugute komme, erklärt Peter Boschheidgen.