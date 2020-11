Verein „Klartext“ in Moers: Corona verschärft Not der Kinder

Am Niederrhein. Die Coronakrise verschärft die Not vor allem benachteiligter Kinder. Der Moerser Verein „Klartext für Kinder“ kündigt zu Weihnachten Aktionen an.

Die Geschichte beginnt im Jahr 2007. Damals stellte die NRZ-Redaktion im Leserladen am Kö in Moers zum ersten Mal einen Weihnachtsbaum mit Wunschzetteln von benachteiligten Kindern und Jugendlichen auf. Die Reaktion der Leserinnen und Leser war überwältigend. Seitdem gibt es nicht nur alljährlich viele Wunschbäume an verschiedenen Standorten. 2008 entstand aus der Aktion „Klartext für Kinder – Aktiv gegen Kinderarmut“. 120 Ehrenamtler engagieren sich in dem gemeinnützigen Verein für die Jüngsten der Gesellschaft, denen oft das Nötigste fehlt. NRZ-Lokalchef Matthias Alfringhaus sprach mit „Klartext“-Geschäftsführer Michael Passon (48).

Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf Kinderarmut aus?

Corona legt die sozialen Unterschiede schonungslos offen. In behütete Haushalte kannst du dich für ein paar Wochen zurückziehen, Kindern aus einfacheren Verhältnissen fehlen wichtige Anlaufpunkte wie die sozialen Einrichtungen. Hinzu kommen durch Corona Jobverluste, Kurzarbeit, noch mehr materielle Isolation. Beispiel: Homeschooling ist eine tolle Sache in diesen Zeiten. Aber nur für die Kinder, deren Eltern sich die technischen Voraussetzungen leisten können. Diese Liste ließe sich fortführen.

Verschärft der neue Lockdown im November die Lage noch einmal?

Es ist anders als im Frühjahr, weil Schulen und Kindertageseinrichtungen geöffnet bleiben. Das ist elementar wichtig. Aber außerhalb der pädagogischen Einrichtungen schränkt Corona die ohnehin begrenzte Welt von bedürftigen Knirpsen weiter ein. Unsere Kooperationspartner aus der Jugendhilfe berichten von zum Teil sehr angespannten Situationen in Familien.

Wie kann Klartext für Kinder in dieser Situation helfen?

Ich übertreibe sicher nicht, wenn ich sage: Diese Kinder brauchen uns gerade jetzt. In der Tat mussten wir auch unseren Wirkungsbereich stark eingrenzen. Die mobile Kindertafel wartet seit Monaten auf ihren ersten Einsatz, die Feriencamps mussten abgesagt werden. Aber wir bearbeiten viele Anträge für Kleidung und sonstige Unterstützung. Zwischenzeitlich konnten wir auch die Frühstückstafel in Kamp-Lintfort revitalisieren. Wir schaffen den Spagat zwischen unserem Anspruch zu helfen und der Verantwortung gegenüber Kindern und Ehrenamtlern ganz gut. Aber natürlich würden wir gern mehr tun.

Wie entwickelt sich der Verein?

Corona abgezogen sehr gut. Wir sind mit wachsenden Aufgaben und neuen Ideen ständig in Entwicklung. Derzeit stellen wir uns auch in Rheinberg organisatorisch auf. Die Kooperation mit dem Jugendamt läuft prima, Es gibt zudem frisches Engagement auf der Vorstandsebene. Leider werden wir unsere für Ende November geplante Jahresversammlung unter den gegebenen Umständen verschieben müssen. Aber Corona geht, hoffentlich – Kinderarmut bleibt. Und dann sind wir voll da.

Reichen die Spenden aus, um die wachsende Not zu lindern?

Spenden Sie 100 Euro und wir investieren sie in Kleidung, Essen oder Teilhabe, spenden Sie 5000 Euro und wir investieren sie direkt… Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Es ist ein Skandal, dass es in einem der reichsten Länder der Welt solche Not gibt. Auch ohne Corona. Das kann man nicht oft genug sagen.

Können Sie die Wunschbaumaktion in diesem Jahr veranstalten?

Daran halten wir fest, die Jugendämter und wir sind wild entschlossen, gerade jetzt ein kleines bisschen Normalität zu bewahren. Es geht immerhin für über 1000 bedürftige Kinder um ein kleines Stückchen Glück. Es ist die 14. Weihnachtswunschbaumaktion – und sie ist eine besondere. Wir werden sogar erstmals einen Baum in Rheinberg haben.

Gibt es Einschränkungen?

Natürlich, leider. Aber bei allem Engagement – die Gesundheit geht vor! Wir werden nicht alle Standorte anbieten können in diesem Jahr, bedingt durch eingeschränkte Öffnungszeiten, örtliche Gegebenheiten oder schlicht vorübergehende Schließungen durch die Coronamaßnahmen. Es wird auch keine Schmückaktionen mit Kindern geben und gemeinschaftliches Verpackten. Wir halten uns flexibel und beobachten. Start ist am 18. November.