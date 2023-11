Verein „Karma Kinder Bhutan“ aus Moers: So können Sie helfen

Moers/Rheurdt. Der Moerser Verein „Karma Kinder Bhutan“ hilft Kindern in Bhutan und Kenia. Was die Aufgaben des Vereins sind und was bereits umgesetzt wurde.

Traditionelle buddhistische Klöster, spektakuläre Berge und Täler - Bhutan beeindruckt Touristen weltweit. Das Königreich in Südostasien gehört gleichzeitig jedoch zu den ärmsten Ländern der Welt. Bei einer Reise im Jahr 2018 eröffnete sich die Kehrseite des Landes auch der Moerser Reisegruppe um Dr. Rüdiger Pieler, Allgemeinmediziner mit Praxis in Moers, was die Gründung des gemeinnützigen Vereins „Karma Kinder Bhutan e. V.“ nach sich zog.

Eine Moerser Reisegruppe gründet den Verein „Karma Kinder Bhutan“

Die Versorgung von Kindern sichern und ihnen durch Bildung eine berufliche Perspektive bieten - dazu möchten die aktuell 21 Mitglieder von „Karma Kinder Bhutan e. V.“ einen Beitrag leisten. Auf ihrer Reise erhielt die Reisegruppe, die den Kern des Vereins darstellt, die Möglichkeit, die Karma Leksheyling Schule in der Kleinstadt Paro zu besichtigen. Der Leiter und Gründer Khenpo Karma Namgyal, seinerseits buddhistischer Mönch, setzte sich 2015 zum Ziel, elternlosen und in ihren Familien vernachlässigten Kindern zwischen sechs und zehn Jahren zu einem staatlich anerkannten Schulabschluss zu verhelfen. Das Engagement des Mönchs beeindruckte die Reisegruppe nachhaltig.

Durch die Vereinsgründung möchte die Gruppe um Pieler den Ausbau der Schule unterstützen. Jedes Mitglied zahlt jährlich einen Beitrag von 40 Euro. Hinzu kommen externe Spenden sowie Spenden der Mitglieder selbst. Die eingenommenen Gelder fließen ohne Abzüge in die Bezahlung staatlich anerkannter Lehrkräfte, die Ausstattung der Schule mit Lernmaterialien sowie die Versorgung der Mädchen und Jungen.

„Bhutan läuft ganz gut“, berichtet Helmut Baumeister. Der 85-Jährige und seine Frau gehören dem Mitgliederkreis des gemeinnützigen Vereins an. 2019 begleitet das Ehepaar Rüdiger Pieler auf einer Reise der Gruppe nach Indien. Zurzeit unterstütze man den Bau eines getrennten Schlafgebäudes speziell für Mädchen, so Baumeister.

„Karma Kinder Bhutan“ um den Moerser Arzt Dr. Rüdiger Pieler hilft auch in Kenia

Dass in der Welt eine Vielzahl an Ansatzpunkten für Entwicklungshilfe besteht, blieb der Reisegruppe aus Moers nicht verborgen. Der Aufenthalt in Kenia führte den mitreisenden Vereinsmitgliedern im vergangenen Jahr Leid und Elend erneut vor Augen. Im Rahmen des Projekts „Maasai-Kinder Kenia“ konnte der Verein bereits eine Bewässerungsanlage für die 1200 Schülerinnen und Schüler einer Gesamtschule der ostafrikanischen Volksgruppe der Maasai in Narok finanzieren. Darüber hinaus hat der Verein Mais, Bohnenpflanzen sowie Tomatensetzlinge gespendet, dank derer die Internatsschüler vorerst grundversorgt werden können. Baumeister zieht Bilanz: „Zum diesjährigen Erntedankfest wurden sieben Tonnen Mais und dreieinhalb Tonnen Bohnen geerntet - ein erfolgreicher Verlauf.“

Die Ernährung der Kinder und Jugendlichen spielt eine entscheidende Rolle: Wenn die Schule die Schüler nur mangelhaft ernähren kann, schickt sie sie zurück in ihre Familien. „Viele Kinder, vor allem die Mädchen, kehren dann nicht zurück in die Schule“, erklärt Helmut Baumeister. In den Familien benötige man sie als zusätzliche Arbeitskräfte. Mädchen drohe zudem die Durchführung der in weiten Teilen Kenias traditionellen Beschneidung, welche mit starken Schmerzen, einem hohen Infektions- und Sterberisiko einhergeht.

Baumeister, Pieler und Vereinskollegen auf dem Moerser Weihnachtsmarkt vertreten

Baumeister, Pieler und ihre Vereinskollegen sind in diesem Jahr auf dem Moerser Weihnachtsmarkt vertreten.

Zwischen dem 10. und 12. Dezember bieten sie Bastelarbeiten der Kinder aus Bhutan und Kenia sowie allerlei Selbstgemachtes der Mitglieder an. Der Erlös fließt in die beiden Projekte des Vereins.

Weitere Informationen unter: www.karmakinderbhutan.de.

