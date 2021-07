Verein Crazy Dogs Moers erklärt, was Hunden Stress bereitet

Moers. Der Verein Crazy Dogs Moers bietet spannende Informationen für Hundebesitzer. In einem Seminar geht es um Stress und Motivation von Hunden.

Der Hundesportverein HSV Crazy-Dogs Niederrhein e.V. in Moers-Utfort veranstaltet im Spätsommer ein Seminar und einen Workshop. Beide Veranstaltungen sind nicht nur für Hundesportler interessant, so der Verein in einer Pressemitteilung. Sie richten sich auch an jeden, der seinen Hund besser verstehen oder ihn artgerecht beschäftigen möchte.

Bei dem Seminar „Motivation und Stress“ am Samstag und Sonntag, 11. und 12. September, geht es um Stressverhalten und Motivation des Hundes und den Zusammenhang zwischen beidem. Wer Probleme hat, seinen Hund zu motivieren, oder ihn in seiner Arbeitswut zu bremsen, sei hier richtig aufgehoben, schreibt der Verein.

Duna, der holländische Schäferhund, lernt beim Verein Crazy Dogs Moers das Apportieren. Das Gelände der Hundeschule liegt an der Rheinberger Straße 199 in Utfort. Foto: Moers: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Der Workshop „Dummy-Training“ findet am Freitag und Samstag, 24. und 25. September, statt und führt in die artgerechte Beschäftigung des Hundes in der Such- und Apportierarbeit beim Dummy-Training ein und ist ausdrücklich auch für Einsteiger konzipiert. Vorkenntnisse sind wünschenswert aber nicht Voraussetzung. Am 24. September findet abends etwas Theorie statt. Am Tag darauf folgt der praktische Teil.

In beiden Seminaren sind noch wenige Plätze mit Hund frei. Sollten die beiden Veranstaltungen wegen Corona nicht stattfinden können, werden die Seminargebühren erstattet.

Weitere Informationen finden Interessenten auf der Website des Vereins. Anmeldungen sind per E-Mail an info@hundesportverein-crazy-dogs.de zu richten. Anmeldeschluss ist der 31. Juli, oder sobald alle Plätze vergeben sind.

