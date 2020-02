Verein aus Kamp-Lintfort startet Osterei-Tombola

Der Verein „Engel gibt es überall“ aus Kamp-Lintfort richtet wieder eine Osterei-Tombola für Kinder und Jugendliche aus, deren Eltern unverschuldet in wirtschaftliche Not geraten sind.

Kamp-Lintfort. Der Verein „Engel gibt es überall“ aus Kamp-Lintfort hilft bedürftigen Kindern und Jugendlichen. Bis 2. April läuft dafür wieder eine Tombola.

Der Verein „Engel gibt es überall“, der Kinder und Jugendliche unterstützt, deren Eltern unverschuldet in wirtschaftliche Not geraten sind, hat seine Osterei-Tombola begonnen. Noch bis zum 2. April können in verschiedenen Geschäften am gesamten Niederrhein Ostereier gekauft werden, die an einer Losziehung teilnehmen. Aus dem Erlös der insgesamt 6000 Tombola-Ostereier sollen Kinder und Jugendliche aus der Region in ihrer schulischen, sportlichen, musischen, künstlerischen und/oder beruflichen Entwicklung ganzjährig gefördert werden.

Der Verein unterstützt Kinder und Jugendliche in sämtlichen Lebenslagen, finanziert Klassenfahrten und Hobbys, bezahlt Arztrechnungen und Spielzeug. Außerdem hilft er unter anderem bei der Vermittlung von Ausbildungsplätzen, bei der Vermittlung von Praktikantenplätzen und bietet Hilfe bei der Wohnungssuche sowie Hilfe bei der Stellensuche zur Wiedereingliederung. Darüber hinaus sorgt der Verein für anwaltliche Hilfe bei Rechts- und Familienfragen.

Für das Projekt hat der Verein die Lotterieerlaubnis der Bezirksregierung für die Kreise Kleve, Wesel und die Stadt Duisburg erhalten. Alle Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich, das bedeutet, dass der Erlös der Tombola zu 100 Prozent der Hilfe für Kinder und Jugendliche zugute kommt. Der Umweltgedanke steht ebenfalls ganz vorne an. Die Verpackungen sind aus Papier und die Losnummern wurden in einer Größe gewählt, dass sie als Chip in einen Einkaufswagen passen. Viele Förderer, unter anderem aus Moers und Kamp-Lintfort haben sich dem Hilfsprojekt angeschlossen und spenden Gutscheine und Sachpreise als Gewinne oder haben sich als Vorverkaufsstelle etabliert.

In Kamp-Lintfort sind die Tombola-Eier erhältlich bei: Juwelier Hüls, Moerser Straße 309; Real (an der Kundeninformation), Moerser Straße 221; Blumenland 2000, Moerser Straße 236. In Moers gibt es sie bei: Tee Gschwendner, Neumarkt 11, Real (an der Kundeninformation), Hülsdonker Straße 86; Café Heimelie, Burgstraße 5 und im Gartencenter Schlösser, Römerstraße 19