Zum Verdi-Warnstreik in Moers am Mittwoch sind Hunderte gekommen. Die Forderungen nach einem spürbar höheren Lohn und größerer Wertschätzung werden lauter. Es ist bereits der zweite Warnstreik im öffentlichen Dienst in Moers innerhalb von wenigen Wochen.

Der Altmarkt in der Stadtmitte von Moers ist voll an diesem kalten Oktobermorgen. Immer wieder halten Teilnehmende Verdi-Fahnen in die Höhe, und als Mario Angioni aus dem Verdi-Bezirk Linker Niederrhein zum Mikrofon greift, hören alle genau hin. Schon als er die Gruppen aufzählt, die am Mittwoch beim Warnstreik in Moers vertreten sind, gibt es zum ersten – und nicht zum letzten – Mal donnernden Applaus. Männer und Frauen aus den Stadtverwaltungen in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn sind demnach ebenso dabei wie Mitarbeitende von Niag, Lineg, Enni Stadt & Service und Enni Sport & Bäder.

Die Zeiten sind nicht „gewerkschaftsreduziert“

Bundesweit gibt es in der laufenden Tarifrunde Warnstreiks, das Verständnis für die Aktionen ist wegen der Corona-Pandemie nicht immer ausgeprägt. Peter Mares sieht das anders: „Es sind schwierige Zeiten, aber sie sind nicht gewerkschaftsreduziert.“ Der stellvertretende Vorsitzende beim DGB Moers fordert die Arbeitgeber auf: „Hört uns an, entscheidet, setzt um“. Es ist eine Anlehnung an den Wahlkampf des Moerser Bürgermeisters Christoph Fleischhauer (Zuhören. Entscheiden. Machen).

Gudrun Matta vom Personalrat der Stadt Moers: „Die vergangenen Monate waren eine riesige Herausforderung für alle im öffentlichen Dienst.“ Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Gudrun Matta vom Personalrat der Stadt Moers spricht mit Blick auf die vergangenen Monate von einer „riesigen Herausforderung für alle im öffentlichen Dienst“. Darüber, was die Arbeitgeber bisher vorgelegt hätten, lohne es sich nicht zu reden: „Wertschätzung und Respekt sieht anders aus.“ Für diesen Satz erhält Matta von allen Rednerinnen und Rednern auf dem Altmarkt in Moers den größten Applaus.

Kitas stehen besonders im Fokus

Unter anderem hätten die Mitarbeitenden in den Kindertagesstätten „Täler durchschritten“. Zum Beispiel würde ein permanenter Fachkräftemangel die Zusammenlegung von Gruppen erforderlich machen. Wie prekär die Situation in manchen Kitas offenbar ist, bestätigt eine Teilnehmerin: „Die Stadt versucht ja seit Anfang des Jahres, Personal zu bekommen, aber wir fragen uns jeden Tag, wie wir den Dienstplan schaffen sollen. Manchmal ist es Chaos pur.“

Und es geht so weiter: Roland Ehren von der Niag erinnert daran, dass Kolleginnen und Kollegen seit Jahren finanzielle Einbußen hinnehmen müssen, Silke Klatt vom Personalrat der Stadt Kamp-Lintfort streikt, „weil wir unter achtsamen Bedingungen arbeiten wollen“ und Horst Weien von der Enni fordert, „endlich die versprochenen Milliardenpakete einzufordern“.