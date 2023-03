Streik Verdi-Warnstreik bei Enni in Moers: Was geht – und was nicht

Moers/Neukirchen-Vluyn. Am Dienstag wird beim Moerser Dienstleister Enni gestreikt. Vieles bleibt liegen. Auch eine Aktion, die für diesen Tag geplant war, fällt aus.

Von den Verdi-Warnstreiks ist an diesem Dienstag, 21. März, erneut auch der Moerser Dienstleister Enni betroffen.

So stehen Besucher der Bäder in Moers und Neukirchen-Vluyn wieder vor verschlossenen Türen. Auch der Schul- und Vereinssport sowie alle Kursangebote fallen aus. Das derzeit als Hundewiese genutzte Freigelände im Freibad Solimare bleibt ebenfalls geschlossen.

Bei der Müllabfuhr und Straßenreinigung in Moers fallen die regulären Abfuhren der Rest-, Bio- und Altpapiertonnen, die Straßenreinigung in gleich mehreren Moerser Bezirken und diesmal auch die Leerung der öffentlichen Papierkörbe und die Altkleiderabfuhr komplett aus, wie Abteilungsleiter Ulrich Kempken berichtet.

Sperrgut kann voraussichtlich abfahren werden. Hier wird ein Dienstleister Altmöbel, Schrott und Elektroschrott abholen. Die Aktion ist in der aktuellen Tarifrunde bereits der vierte Warnstreik, der auch die Dienstleistungen der Enni trifft. So bleiben in Moers-Mattheck und den südlichen Teilen der Innenstadt am Dienstag die grauen Restabfalltonnen stehen.

Bioabfall, Tonnentausch, Altkleider: Der Überblick

Beim Bioabfall fallen die Abfuhren in Hülsdonk, Holderberg und Vennikel aus. Diese Touren wird Kempken im Verlauf der Woche sukzessive nachholen lassen und sein Team dazu bis Samstag losschicken. „Moerser sollten die Tonnen hier daher an den Straßen stehen lassen, bis wir sie abgeholt haben.“

Das gilt übrigens auch für am Dienstag geplante Aktionen, bei denen Enni mit Bürgern einen Tonnentausch vereinbart hat. „Die werden wir in dieser Woche jeweils um einen Tag versetzt bis Donnerstag nachholen. Beeinträchtigt ist auch die bis zum 31. März als Sonderaktion anstehende Abholung von Altkleidern in den im Abfallkalender aufgeführten Bezirken.

Ulrich Kempken: „Viele Moerser sortieren in der Übergangszeit den Kleiderschrank aus und warten daher auf diesen nur zweimal pro Jahr angebotenen Service.“ Die Säcke werden auf jeden Fall nachträglich abgeholt. Moerser sollten am Dienstag darauf achten, im Innenstadt-Bezirk keine Altpapiertonnen rauszustellen. „Die holen wir nicht ab und können, weil wir Prioritäten setzen müssen, die Bezirke auch nachträglich nicht anfahren.“

Wer beim Papier nicht bis zur nächsten regulären Abfuhr warten kann, kann auf den Kreislaufwirtschaftshof am Jostenhof in Moers ausweichen, den Enni auch an diesem Streiktag öffnen wird. Moerser können hier neben Papier werktags immer von sieben bis 18 Uhr auch Sperrgut, Grünschnitt und nahezu alle anderen Abfallarten anliefern.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland