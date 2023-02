Moers Verdi-Streik bei Enni: Hier geht am Dienstag in Moers nichts

Moers. Der Warnstreik betrifft viele Enni-Bereiche. Auch das Freizeitbad in Neukirchen-Vluyn schließt. Zwei andere Einrichtungen bleiben geöffnet.

Die Streiks im Öffentlichen Dienst der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gehen in die nächste Runde und treffen am morgigen Dienstag erneut auch Bereiche der Enni-Unternehmensgruppe, wie die Sport- und Freizeiteinrichtungen, die Abfallentsorgung und die Straßenreinigung.

Laut Vorstand Lutz Hormes bleiben alle durch Enni betriebenen Moerser und Neukirchen-Vluyner Bäder für den Vereinssport, für Kurse und auch zu den öffentlichen Schwimmzeiten am Dienstag ganztägig geschlossen, wie aus einer Mitteilung vom Montag hervorgeht.

Die Moerser Eishalle bleibt hingegen für den am Dienstag ausschließlich geplanten Schul- und Vereinssport geöffnet und geht im Zuge von Energiesparmaßnahmen dann ab Mittwoch in die Sommerpause.

Nachdem kommunale Services bei den ersten Streikaktionen Mitte Februar in Moers kaum betroffen waren, wird es das öffentliche Leben diesmal auch hier verstärkt treffen. Die Straßenreinigung fällt in den Dienstags-Kehrbezirken in Moerser-Kapellen und Teilen von Moers-Asberg und -Scherpenberg komplett aus.

Das sind die Regelungen für die Müllabfuhr

Zudem ist die Moerser Abfallabfuhr in Teilen von Moers-Asberg, in Moers-Meerbeck und in Westerbruch stark eingeschränkt, da Ulrich Kempken als Abteilungsleiter für die Bereiche Entsorgung und Reinigung laut Mitteilung nur ein Abfuhrfahrzeug zur Verfügung steht. „Bürger sollten aber alle Restabfall-, Bio- und Papiertonnen unbedingt an den Straßen stehen lassen, da wir ausgefallene Touren im Verlauf der Woche sukzessive nachholen werden und hierzu auch Samstag im Einsatz sind“, wird Kempken zitiert.

Etwas besser sieht es für Kempken bei der Leerung der öffentlichen Papierkörbe aus. „Hier streikt nur ein Teil der Belegschaft, sodass in der Innenstadt aktiv sein werden.“ Geöffnet bleibt auch der Kreislaufwirtschaftshof, wo Moerser von sieben bis 18 Uhr Sperrgut, Grünschnitt und nahezu alle anderen Abfallarten auch am Dienstag anliefern können.

Insgesamt bietet Enni-Vorstand Lutz Hormes in der Mitteilung für die Einschränkungen um Verständnis: „Leider haben wir auf Streikmaßnahmen keinen Einfluss, uns sind hier die Hände gebunden.“

