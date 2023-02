Verdi-Streik: Bäder und Eishalle in Moers heute geschlossen

Moers. Die Streiks im Öffentlichen Dienst wirken sich in Moers auf Sport- und Freizeiteinrichtungen, die Straßenreinigung und die Papierkorbleerung aus.

Die Streiks im Öffentlichen Dienst der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi haben am Mittwoch auch am Niederrhein zu Einschränkungen geführt. Am Mittwoch traf es erstmals in der aktuellen Tarifrunde auch Bereiche der Enni-Unternehmensgruppe, wie die Sport- und Freizeiteinrichtungen, die Straßenreinigung und die Papierkorbleerung.

Laut Vorstand Lutz Hormes bleiben die Moerser Bäder im Solimare und im Enni-Sportpark Rheinkamp für den Vereinssport, für Kurse und auch zu den öffentlichen Schwimmzeiten ab 13 Uhr geschlossen. Auch Kufenflitzer stehen in der Moerser Eishalle nachmittags vor verschlossenen Türen.

Das Freizeitbad Neukirchen-Vluyn ist vom Warnstreik nicht betroffen. Insgesamt sind von den Streikaktionen aber nur wenige kommunale Services betroffen. So fällt lediglich in einigen Stadtteilen von Moers und Neukirchen-Vluyn die Straßenreinigung sowie in Moers teilweise die Leerung der öffentlichen Papierkörbe aus.

Anders als bei vergangenen Tarifrunden gibt es in der Moerser Abfallabfuhr am Mittwoch aber keine Einschränkungen. So war auch der Kreislaufwirtschaftshof durchweg geöffnet. Lutz Hormes: „Leider haben wir auf Streikmaßnahmen keinen Einfluss, uns sind hier die Hände gebunden.“

